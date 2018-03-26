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GIBETSU ve Tiyatro Su 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Ortak Basın Bildirisi

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GIBETSU ve Tiyatro Su 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Ortak Basın Bildirisi
GIBETSU ve Tiyatro Su 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Ortak Basın Bildirisi

27 Martlar tiyatrodan söz ettiğimiz nadir günlerdendir. Tüm dünya bugün ortak dil olarak tiyatroca konuşuyor.
Tiyatro neden önemli: Tiyatro kendi toplumunun yanlışlarına parmak basarken, insana yönelir. Çünkü, tiyatro için aslolan insandır. Tiyatro insanı, insana insanla anlatırken, aslında insanlığa seslenir.
İkinci Dünya Savaşı büyük bir yıkımdı. Ancak ondan önce skolastik bakış açısı insanları kıydı. 2. Dünya Savaşı Rönesans’tan 300 yıl sonra yaşandı.Yıllar sonra insanlar yeni bir kültür anlayışına girdiler. Şimdi dünyada yine öyle bir dönem yaşanıyor ve yine yeni bir kültür anlayışı gelecek.
Dünya 21. yüzyılın ikinci yarısında iyi, güzel ve doğru ilkelerinin hayat bulacağı çok önemli bir sürece SANATA EVET sürecine doğru evriliyor. 
İyi, güzel ve doğru ilkeleri kusursuzu bulmaya yöneltiyor insanı ve insanlığı. Dünya hızla değişiyor ve bizler de şimdi bunun tohumlarını atıyoruz. 
Çünkü bizler diyalektik olarak bilişiyoruz. Bizler bundan eminiz ki, 21. yüzyılın ikinci yarısı SANATA EVET anlayışı üzerine kurulacak. İnsanın gereksinimleri hiç değişmiyor. Benzerliklerimiz ve farklılıklarımız, inançlarımız ve düşüncelerimiz bir anlamda zenginliğimizi yaratıyor. Böylece hepimiz insanlık denen ortak bir paydada buluşuyoruz. 
Bu noktada göçlerin olmayacağı, mülteci sorununun yaşanmayacağı, bombaların patlamayacağı, insanların ölmeyeceği, terörün başını alıp gitmeyeceği bir dünyada, sevgiye, saygıya, anlayışa ve hepsinden önemlisi toplumsal barışa ve dünya barışına ulaşmamız için ortak akıla ihtiyacımız vardır. Çünkü bizler inanıyoruz ki; gerek toplumsal barış, gerek dünya barışı gelecekte ortak aklın yani, iyi, güzel, doğru ilkeleri çerçevesinde SANATA EVET’in ürünü olacaktır. 
Öyleyse gelin bütün ülkemizi tiyatro sahneleri ile donatalım, gelin haksızlıkları silmek, bütün çirkinlikleri güzelleştirmek için sahnelerimizin ışığıyla SANATA EVET diye haykıralım. 
İnanıyoruz ki; Bu tohum bütün deve dikenlerine inat büyüyecek.

SANATA EVET.
Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU), Çatalköy Belediye Tiyatro Su
 

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