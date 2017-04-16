GİBETSU’nun son oyunu “Baştan Çıkarma” Konya’da sahneleniyor

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU)’nun “Baştan Çıkarma” isimli son oyunu, Konya Devlet Tiyatroları’nın; “Bin Nefes Bir Ses, 10. Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali”nde sahneleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU)’nun son oyunu, 20-30 Nisan tarihleri arasında, Konya’da oynanacak.

Sanat Yönetmeni Derman Atik yaptığı açıklamada, “Baştan Çıkarma” oyununun 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 7. Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nde prömiyerini yaptığını, oyunun Konya’da 27 Nisan’da Girne Belediyesi ve KKTC’yi temsil edeceğini söyledi.

Türkiye'den 6, yurt dışından 5 olmak üzere 11 oyunun sahneleneceği festivalde, Konya, İstanbul, Sivas, İzmir ve Van Devlet Tiyatroları yanında Kazakistan, Bulgaristan ve Gagavuzyeri (Moldova) tiyatroları da perdelerini açacak.