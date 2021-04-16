Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 9 Nisan - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi 9 Nisan - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 20 numuneden 19 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün tespit edilmiştir.

Selgün Ticaret’e ait sarı elmada Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine ürün imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden 46 numuneden 44 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanmıştır.

Tatlısu sakinlerinden Mehmet Akkaya’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Gazimağusa sakinlerinden İdris Saraç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.