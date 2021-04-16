Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 9 Nisan - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 20 numuneden 19 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün tespit edilmiştir.
Selgün Ticaret’e ait sarı elmada Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine ürün imha edilmiştir.
Yerli ürünlerden 46 numuneden 44 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanmıştır.
Tatlısu sakinlerinden Mehmet Akkaya’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Gazimağusa sakinlerinden İdris Saraç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
16 Nisan 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
Sarıoğulları
İthal
Hurma(Asilzade)
Temiz
Sarıoğulları
İthal
Hurma(Bamdate)
Temiz
Baharyolu
İthal
Kırmızı T. Pul Biber
Temiz
Baharyolu
İthal
Acı K. Pul Biber
Temiz
Mustafa Hacı Ali Ltd.
İthal
Buğday Kepeği
Temiz
Toprak Ürünleri Kurumu
İthal
Arpa Yemlik
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma Granny Smith
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Stk.
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Golden
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut Santa Maria
Temiz
Orc Foods
İthal
Elma (Kırmızı)
Temiz
Orc Foods
İthal
Armut
Temiz
Selgün Tic.
İthal
Elma (Sarı)
İmha
Selgün Tic.
İthal
Armut
Temiz
Toprak Ürünleri Kurumu
İthal
Arpa Yemlik
Temiz
Mehmet Akkaya
Tatlısu
Domates
Hasat Erteleme
Ali Geçiçi
Güzelyurt
Domates
Temiz
Biren Tarım
Güzelyurt
Domates
Temiz
Mehmet Dedecan
Yuvacık
Nane
Temiz
Ahmet Batlı
Akçay
Enginar
Temiz
Ahmet Batlı
Akçay
Taze Bakla
Temiz
Sevim Bilgiç
Gazimağusa
Hıyar
Temiz
Celal Doğan
Gazimağusa
Hıyar
Temiz
Ahmet Çoşkun
Gazimağusa
Hıyar
Temiz
İdris Saraç
Gazimağusa
Patlıcan
Temiz
İdris Saraç
Gazimağusa
Sivri Biber
Hasat Erteleme
İsmail Kabak
Gazimağusa
Kabak
Temiz
Hüseyin Gazi
Mormenekşe
Enginar İh.
Temiz
Mehmet Gazi
Mormenekşe
Enginar İh.
Temiz
Mehmet Gazi
Mormenekşe
Enginar İh.
Temiz
Salih UFak
Çayönü
Enginar İh.
Temiz
Günay Ufak
Çayönü
Enginar İh.
Temiz
Hüseyin Arkoy
Çayönü
Soğan
Temiz
Hasan Beşerler
Çayönü
Soğan
Temiz
İsmail Güven Bender
Çayönü
Soğan
Temiz
Şen Bender
Çayönü
Havuç
Temiz
Ayşe Kılıç
Çayönü
Havuç
Temiz
Bayur Tarım
Haspolat
Maydanoz
Temiz
Bayur Tarım
Haspolat
Beyaz Lahana
Temiz
Bayur Tarım
Haspolat
Kereviz
Temiz
Bayur Tarım
Haspolat
Çiçek Lahanası
Temiz
Bayur Tarım
Haspolat
Enginar
Temiz
Sadiye Özaağaoğlu
Haspolat
Enginar İh.
Temiz
Ahmet Özağaoğlu
Haspolat
Enginar İh.
Temiz
Mustafa Göral (2)
Haspolat
Enginar İh.
Temiz
Mustafa Göral (1)
Haspolat
Enginar İh.
Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar İh.
Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar İh.
Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar İh.
Temiz
Menteş Soyumert
Çatalköy
Domates
Temiz
Ahmet Uzun
Ozanköy
Enginar
Temiz
Ahmet Uzun
Ozanköy
Çilek
Temiz
Serpil Bayur
Ozanköy
Ispanak
Temiz
Fatma Sesigüzel
İskele
Enginar İh.
Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar İh.
Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar İh.
Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar İh.
Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar İh.
Temiz
Fatma Sesigüzel
İskele
Enginar İh.
Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar İh.
Temiz
Fatma Sesigüzel
İskele
Enginar İh.
Temiz
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