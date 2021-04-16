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Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

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Tarım Dairesi 9 Nisan - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 9 Nisan - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 20 numuneden 19 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün tespit edilmiştir.

Selgün Ticaret’e ait sarı elmada Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine ürün imha edilmiştir.  

Yerli ürünlerden 46 numuneden 44 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanmıştır.

Tatlısu sakinlerinden Mehmet Akkaya’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Gazimağusa sakinlerinden İdris Saraç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

 

16 Nisan 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

Sarıoğulları

İthal

Hurma(Asilzade)

Temiz

 

Sarıoğulları

İthal

Hurma(Bamdate)

Temiz

 

Baharyolu

İthal

Kırmızı T. Pul Biber

Temiz

 

Baharyolu

İthal

Acı K. Pul Biber

Temiz

 

Mustafa Hacı Ali Ltd.

İthal

Buğday Kepeği

Temiz

 

Toprak Ürünleri Kurumu

İthal

Arpa Yemlik

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Santa Maria

Temiz

 

Orc Foods

İthal

Elma (Kırmızı)

Temiz

 

Orc Foods

İthal

Armut

Temiz

 

Selgün Tic.

İthal

Elma (Sarı)

İmha

 

Selgün Tic.

İthal

Armut

Temiz

 

Toprak Ürünleri Kurumu

İthal

Arpa Yemlik

Temiz

 

Mehmet Akkaya

Tatlısu

Domates

Hasat Erteleme

 

Ali Geçiçi

Güzelyurt

Domates

Temiz

 

Biren Tarım

Güzelyurt

Domates

Temiz

 

Mehmet Dedecan

Yuvacık

Nane

Temiz

 

Ahmet Batlı

Akçay

Enginar

Temiz

 

Ahmet Batlı

Akçay

Taze Bakla

Temiz

 

Sevim Bilgiç

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

 

Celal Doğan

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

 

Ahmet Çoşkun

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

 

İdris Saraç

Gazimağusa

Patlıcan

Temiz

 

İdris Saraç

Gazimağusa

Sivri Biber

Hasat Erteleme

 

İsmail Kabak

Gazimağusa

Kabak

Temiz

 

Hüseyin Gazi

Mormenekşe

Enginar İh.

Temiz

 

Mehmet Gazi

Mormenekşe

Enginar İh.

Temiz

 

Mehmet Gazi

Mormenekşe

Enginar İh.

Temiz

 

Salih UFak

Çayönü

Enginar İh.

Temiz

 

Günay Ufak

Çayönü

Enginar İh.

Temiz

 

Hüseyin Arkoy

Çayönü

Soğan

Temiz

 

Hasan Beşerler

Çayönü

Soğan

Temiz

 

İsmail Güven Bender

Çayönü

Soğan

Temiz

 

Şen Bender

Çayönü

Havuç

Temiz

 

Ayşe Kılıç

Çayönü

Havuç

Temiz

 

Bayur Tarım

Haspolat

Maydanoz

Temiz

 

Bayur Tarım

Haspolat

Beyaz Lahana

Temiz

 

Bayur Tarım

Haspolat

Kereviz

Temiz

 

Bayur Tarım

Haspolat

Çiçek Lahanası

Temiz

 

Bayur Tarım

Haspolat

Enginar

Temiz

 

Sadiye Özaağaoğlu

Haspolat

Enginar İh.

Temiz

 

Ahmet Özağaoğlu

Haspolat

Enginar İh.

Temiz

 

Mustafa Göral (2)

Haspolat

Enginar İh.

Temiz

 

Mustafa Göral (1)

Haspolat

Enginar İh.

Temiz

 

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar İh.

Temiz

 

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar İh.

Temiz

 

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar İh.

Temiz

 

Menteş Soyumert

Çatalköy

Domates

Temiz

 

Ahmet Uzun

Ozanköy

Enginar

Temiz

 

Ahmet Uzun

Ozanköy

Çilek

Temiz

 

Serpil Bayur

Ozanköy

Ispanak

Temiz

 

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar İh.

Temiz

 

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar İh.

Temiz

 

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar İh.

Temiz

 

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar İh.

Temiz

 

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar İh.

Temiz

 

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar İh.

Temiz

 

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar İh.

Temiz

 

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar İh.

Temiz

 
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