Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 6 Mayıs 2022 - 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 33 numunede 33 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerde 21 numunede 20 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Alsancak sakinlerinden Mustafa Musti’ye ait Çarliston Biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz

Bekir Cura İthal Domates Temiz

Bekir Cura İthal Armut Deveci Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz

Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

Cahide Kılıç İthal Domates Temiz

Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz

Cahide Kılıç İthal Can Erik Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz

M.Hacı Ali Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

Selgün Tic. İthal Domates Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz

Cahide Kılıç İthal Domates Temiz

Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Pinky Lady Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

İşleyen Kardeşler İthal Domates Temiz

İşleyen Kardeşler İthal Armut Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

Gürsel İlerici İskele Enginar İhra. Temiz

Gürsel İlerici İskele Enginar İhra. Temiz

İlyas Kırmızı Gazimağusa Rokka Temiz

İlyas Kırmızı Gazimağusa Maydanoz Temiz

Ufuk Potak Gazimağusa Kapya Biber Temiz

Ufuk Potak Gazimağusa Hıyar Temiz

Ali Güder Gazimağusa Hıyar Temiz

Doğan Şahan Mevlevi Marul Temiz

Doğan Şahan Mevlevi Hıyar Temiz

Nafi Cengiz Serhatköy Domates Temiz

Hasan Yılmaz Yeşilırmak Çilek Temiz

Atalay Canveren Yeşilırmak Çilek Temiz

İbrahim Kaygül Yeşilırmak Çilek Temiz

Seyfettin Yalçın Tatlısu Üzüm Temiz

Seyfettin Yalçın Tatlısu Yeşil Çarli Temiz

Rıfat Ateş Tatlısu Fasulye Temiz

Derya Ateş Tatlısu Üzüm Temiz

Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Hıyar Temiz

Mustafa Musti Alsancak Çarliston Biber Hasat Erteleme

Caner Safel Alsancak Dolmalık Biber Temiz

Mustafa Musti Alsancak Roka Temiz