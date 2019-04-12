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Gıda analiz sonuçları açıklandı: 3 üründe limit üstü ilaç

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Tarım Dairesi 5 – 11 Nisan 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Gıda analiz sonuçları açıklandı: 3 üründe limit üstü ilaç

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.                                         

 

İthal ürünlerden:  Mısır(Yemlik), Şeftali, Nektarin, Greyfurt, Yeşil Acı Biber, Çeri Domates, Armut Çeşitleri, Elma Çesitleri, Ayva, Erik, Çilek, Yeşil Cin Biber, Nar, Royal Süt 19 Yemi, Beş Yem Manolya Besi Yemi, Royal Besi 14 Yemi, Sığır Süt Yemi Çeşitleri,  Koyun Süt Yemi, Sığır Besi Yemi Çeşitleri olmak üzere 43 numunedeN 40'ı temiz olup 3 numunede limit üstü ilaç  kalıntısına rastlanmıştır.                                       

                                              

SVS Tic. Ltd.'e ait ithal armut(S:M), Nuri Ersoy'a ait ithal nar ve ORC Foods Ltd.'e ait ithal  erik numunesinde yapılan Laboratuvar analizi neticesinde  limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır .SVS Tic. Ltd.'e ait ithal armut(S:M) ve Nuri Ersoy'a ait ithal nar  MENŞEİNE İADE edilmiştir. ORC Foods Ltd.'e ait ithal  erik ise İMHA edilmiştir.                                       

                                              

Yerli ürünlerden Salatalık, Domates, Fasulye, Kavun, Çilek, Kereviz, Enginar, İstiridye Mantar,Biber çeşitleri, Pırasa, Valencia Portakal, Taze Bakla, Marul çeşitleri, Mor Lahana, Kabak ve Bulgur olmak üzere 63 numuneden 62'si temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.                                             

Aydınköy'de kapya biber üretimi yapan Kemal Selim Doran'ın (3.Alım) ürününden  alınan numunede limit üstü ilaç        kalıntısı çıkmasından dolayı ürün İMHA edilmiştir.   

 

                                                                                                                 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

 

1

Holly Grains Ltd

İthal

Mısır(Yemlik)

Temiz

 

 

2

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

 

 

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

  

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Greyfurt

Temiz

 

 

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Acı Biber

Temiz

 

 

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

 

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

 

 

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Limit Üstü/Menşei İade

 

 

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

 

10

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

 

 

11

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Erik

Temiz

  

12

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

 

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

 

 

14

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

 

 

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

 

 

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

 

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

 

 

18

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

 

 

19

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

  

20

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

  

21

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

  

22

Orc Foods Ltd.

İthal

Erik

Limit Üstü/İmha

  

23

Orc Foods Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

  

24

Orc Foods Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

  

25

Orc Foods Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  

26

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Cin Biber

Temiz

  

27

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Cin Biber

Temiz

  

28

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

  

29

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  

30

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

  

31

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nar

Limit Üstü/Menşei İade

  

32

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

  

33

Gülsün Şen

Tatlısu

Hıyar

Temiz

  

34

Rado Goanta

Tatlısu

Hıyar

Temiz

  

35

Rado Goanta

Tatlısu

Domates

Temiz

  

36

Süleyman Hayat

Tatlısu

Fasulye(A)

Temiz

  

37

Süleyman Hayat

Tatlısu

Fasulye(B)

Temiz

  

38

Hüseyin A. Kocabaşoğlu

Yıldırım

Kavun(A)

Temiz

  

39

Hüseyin A. Kocabaşoğlu

Yıldırım

Kavun(B)

Temiz

  

40

Cahit Vudalı

Yıldırım

Kavun

Temiz

  

41

Şengül Tosunoğlu

Yıldırım

Çilek

Temiz

  

42

Mustafa Karagözlü

Yıldırım

Kereviz

Temiz

  

43

Ali Cenap Oğur

Mormenekşe

Enginar

Temiz

  

44

Cemal Oğur

Mormenekşe

Enginar

Temiz

  

45

Mehmet Gazi

Mormenekşe

Enginar

Temiz

  

46

Yapım İnşaat

Alayköy

İstiridye Mantar

Temiz

  

47

Ekrem Lord

Hamitköy

İstiridye Mantar

Temiz

  

48

Dörtyol Kalkınma Koop.

İthal

Royal Süt 19 Yemi

Temiz

  

49

Pınarlı Koop Kredi Şti.

İthal

Beşyem Manolya Besi Yemi

Temiz

  

50

Roseday Hay.ve Çift. Ltd

İthal

Royal Süt 19 Yemi

Temiz

  

51

Roseday Hay.ve Çift. Ltd

İthal

Royal Besi 14 yemi

Temiz

  

52

Kemal Selim Doran

Aydınköy

Kapya Biber

Limit Üstü/İmha

  

53

Yusuf Çardak

Akçay

Enginar

Temiz

  

54

Ömer Urfalı

Doğancı

Pırasa

Temiz

  

55

Figen Karafistan

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

  

56

Emir Yeşilırmaklı

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

  

57

Yaşar Eren

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

  

58

Yusuf Coşar

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

  

59

Kamil Özkamalı

Kalkanlı

Valencia Portakal

Temiz

  

60

Nazif Özder

Bostancı

Valencia Portakal

Temiz

  

61

Reha Yılmazcan

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

  

62

Reha Yılmazcan

Güzelyurt

Valencia Portakal

Temiz

  

63

Hüseyin Pehlivanoğlları

İnönü

Taze Bakla

Temiz

  

64

Mehmet Açaröz

İnönü

Domates

Temiz

  

65

Mehmet Özkıraç

Akdoğan

Enginar

Temiz

  

66

Sadık Güesoy

Akdoğan

Enginar

Temiz

  

67

Özcan Gazelci

Akdoğan

Enginar

Temiz

  

68

Mustafa Akkoyun

Akdoğan

Enginar

Temiz

  

69

Erdoğan Gürsoy

Akdoğan

Enginar

Temiz

  

70

Kemal Akkoyun

Akdoğan

Enginar

Temiz

  

71

Bekir Cura

Mağusa

Marul

Temiz

  

72

Bekir Cura

Mağusa

Kırmızı Marul

Temiz

  

73

Elife Demirtaş

Mağusa

Sivri Biber

Temiz

  

74

Nebi Diğil

Mağusa

Domates

Temiz

  

75

Selvinaz Kaçar

Mağusa

Pırasa

Temiz

  

76

Selvinaz Kaçar

Mağusa

Taze Bakla

Temiz

  

77

Bekir Cura

Mağusa

Hıyar

Temiz

  

78

Veli Dölek

Mağusa

Mor Lahana

Temiz

  

79

Sinan İster

Mağusa

Hıyar

Temiz

  

80

Salih Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

81

İsmail Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

82

Gökhan Öztugay

İskele

Enginar

Temiz

  

83

Mustafa Bayramoğlu

İskele

Enginar

Temiz

  

84

Mustafa Bayramoğlu

İskele

Enginar

Temiz

  

85

Burcu Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

86

Sadık Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

87

Erdoğan Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

88

Şebnem Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

89

Erdoğan Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

90

Nur Özkıraç

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

91

Şemsi Taran

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

92

Salih Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

  

93

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 21 Prt

Temiz

  

94

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 19 Prt

Temiz

  

95

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 18  Prt

Temiz

  

96

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 16  Prt

Temiz

  

97

TÜK

İthal

Koyun Süt Yemi 15 Prt

Temiz

  

98

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi Geliştirme 16  Prt

Temiz

  

99

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi Std. 14 Prt

Temiz

  

100

Olko Birlik

Güzelyurt

İnce Bulgur

Temiz

  

101

Olko Birlik

Güzelyurt

İnce Bulgur

Temiz

  

102

Olko Birlik

Güzelyurt

Kalın Bulgur

Temiz

  

103

Starling

Alsancak

Domates

Temiz

  

104

Mehmet Dolmacı

Lapta

Marul

Temiz

  

105

Mehmet Dolmacı

Lapta

Domates

Temiz

  

106

Starling

Alsancak

Kabak

Temiz

  

 

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