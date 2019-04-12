Gıda analiz sonuçları açıklandı: 3 üründe limit üstü ilaç

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Mısır(Yemlik), Şeftali, Nektarin, Greyfurt, Yeşil Acı Biber, Çeri Domates, Armut Çeşitleri, Elma Çesitleri, Ayva, Erik, Çilek, Yeşil Cin Biber, Nar, Royal Süt 19 Yemi, Beş Yem Manolya Besi Yemi, Royal Besi 14 Yemi, Sığır Süt Yemi Çeşitleri, Koyun Süt Yemi, Sığır Besi Yemi Çeşitleri olmak üzere 43 numunedeN 40'ı temiz olup 3 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
SVS Tic. Ltd.'e ait ithal armut(S:M), Nuri Ersoy'a ait ithal nar ve ORC Foods Ltd.'e ait ithal erik numunesinde yapılan Laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır .SVS Tic. Ltd.'e ait ithal armut(S:M) ve Nuri Ersoy'a ait ithal nar MENŞEİNE İADE edilmiştir. ORC Foods Ltd.'e ait ithal erik ise İMHA edilmiştir.
Yerli ürünlerden Salatalık, Domates, Fasulye, Kavun, Çilek, Kereviz, Enginar, İstiridye Mantar,Biber çeşitleri, Pırasa, Valencia Portakal, Taze Bakla, Marul çeşitleri, Mor Lahana, Kabak ve Bulgur olmak üzere 63 numuneden 62'si temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Aydınköy'de kapya biber üretimi yapan Kemal Selim Doran'ın (3.Alım) ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün İMHA edilmiştir.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Holly Grains Ltd
İthal
Mısır(Yemlik)
Temiz
2
SVS Tic. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
3
SVS Tic. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
4
SVS Tic. Ltd.
İthal
Greyfurt
Temiz
5
SVS Tic. Ltd.
İthal
Yeşil Acı Biber
Temiz
6
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
7
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(Ank)
Temiz
8
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Limit Üstü/Menşei İade
9
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
10
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Ayva
Temiz
11
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Erik
Temiz
12
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
13
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(G.S)
Temiz
14
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(G.S)
Temiz
15
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
16
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
17
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(Deveci)
Temiz
18
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
19
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çilek
Temiz
20
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut(Ank)
Temiz
21
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
22
Orc Foods Ltd.
İthal
Erik
Limit Üstü/İmha
23
Orc Foods Ltd.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
24
Orc Foods Ltd.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
25
Orc Foods Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
26
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Yeşil Cin Biber
Temiz
27
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Yeşil Cin Biber
Temiz
28
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
29
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma(Stk)
Temiz
30
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
31
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Nar
Limit Üstü/Menşei İade
32
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Elma(Golden)
Temiz
33
Gülsün Şen
Tatlısu
Hıyar
Temiz
34
Rado Goanta
Tatlısu
Hıyar
Temiz
35
Rado Goanta
Tatlısu
Domates
Temiz
36
Süleyman Hayat
Tatlısu
Fasulye(A)
Temiz
37
Süleyman Hayat
Tatlısu
Fasulye(B)
Temiz
38
Hüseyin A. Kocabaşoğlu
Yıldırım
Kavun(A)
Temiz
39
Hüseyin A. Kocabaşoğlu
Yıldırım
Kavun(B)
Temiz
40
Cahit Vudalı
Yıldırım
Kavun
Temiz
41
Şengül Tosunoğlu
Yıldırım
Çilek
Temiz
42
Mustafa Karagözlü
Yıldırım
Kereviz
Temiz
43
Ali Cenap Oğur
Mormenekşe
Enginar
Temiz
44
Cemal Oğur
Mormenekşe
Enginar
Temiz
45
Mehmet Gazi
Mormenekşe
Enginar
Temiz
46
Yapım İnşaat
Alayköy
İstiridye Mantar
Temiz
47
Ekrem Lord
Hamitköy
İstiridye Mantar
Temiz
48
Dörtyol Kalkınma Koop.
İthal
Royal Süt 19 Yemi
Temiz
49
Pınarlı Koop Kredi Şti.
İthal
Beşyem Manolya Besi Yemi
Temiz
50
Roseday Hay.ve Çift. Ltd
İthal
Royal Süt 19 Yemi
Temiz
51
Roseday Hay.ve Çift. Ltd
İthal
Royal Besi 14 yemi
Temiz
52
Kemal Selim Doran
Aydınköy
Kapya Biber
Limit Üstü/İmha
53
Yusuf Çardak
Akçay
Enginar
Temiz
54
Ömer Urfalı
Doğancı
Pırasa
Temiz
55
Figen Karafistan
Yeşilırmak
Çilek
Temiz
56
Emir Yeşilırmaklı
Yeşilırmak
Çilek
Temiz
57
Yaşar Eren
Güzelyurt
Valencia Portakal
Temiz
58
Yusuf Coşar
Güzelyurt
Valencia Portakal
Temiz
59
Kamil Özkamalı
Kalkanlı
Valencia Portakal
Temiz
60
Nazif Özder
Bostancı
Valencia Portakal
Temiz
61
Reha Yılmazcan
Güzelyurt
Valencia Portakal
Temiz
62
Reha Yılmazcan
Güzelyurt
Valencia Portakal
Temiz
63
Hüseyin Pehlivanoğlları
İnönü
Taze Bakla
Temiz
64
Mehmet Açaröz
İnönü
Domates
Temiz
65
Mehmet Özkıraç
Akdoğan
Enginar
Temiz
66
Sadık Güesoy
Akdoğan
Enginar
Temiz
67
Özcan Gazelci
Akdoğan
Enginar
Temiz
68
Mustafa Akkoyun
Akdoğan
Enginar
Temiz
69
Erdoğan Gürsoy
Akdoğan
Enginar
Temiz
70
Kemal Akkoyun
Akdoğan
Enginar
Temiz
71
Bekir Cura
Mağusa
Marul
Temiz
72
Bekir Cura
Mağusa
Kırmızı Marul
Temiz
73
Elife Demirtaş
Mağusa
Sivri Biber
Temiz
74
Nebi Diğil
Mağusa
Domates
Temiz
75
Selvinaz Kaçar
Mağusa
Pırasa
Temiz
76
Selvinaz Kaçar
Mağusa
Taze Bakla
Temiz
77
Bekir Cura
Mağusa
Hıyar
Temiz
78
Veli Dölek
Mağusa
Mor Lahana
Temiz
79
Sinan İster
Mağusa
Hıyar
Temiz
80
Salih Gürsoy
Sınırüstü
Enginar
Temiz
81
İsmail Gürsoy
Sınırüstü
Enginar
Temiz
82
Gökhan Öztugay
İskele
Enginar
Temiz
83
Mustafa Bayramoğlu
İskele
Enginar
Temiz
84
Mustafa Bayramoğlu
İskele
Enginar
Temiz
85
Burcu Gürsoy
Sınırüstü
Enginar
Temiz
86
Sadık Gürsoy
Sınırüstü
Enginar
Temiz
87
Erdoğan Gürsoy
Sınırüstü
Enginar
Temiz
88
Şebnem Gürsoy
Sınırüstü
Enginar
Temiz
89
Erdoğan Gürsoy
Sınırüstü
Enginar
Temiz
90
Nur Özkıraç
Sınırüstü
Enginar
Temiz
91
Şemsi Taran
Sınırüstü
Enginar
Temiz
92
Salih Gürsoy
Sınırüstü
Enginar
Temiz
93
TÜK
İthal
Sığır Süt Yemi 21 Prt
Temiz
94
TÜK
İthal
Sığır Süt Yemi 19 Prt
Temiz
95
TÜK
İthal
Sığır Süt Yemi 18 Prt
Temiz
96
TÜK
İthal
Sığır Süt Yemi 16 Prt
Temiz
97
TÜK
İthal
Koyun Süt Yemi 15 Prt
Temiz
98
TÜK
İthal
Sığır Besi Yemi Geliştirme 16 Prt
Temiz
99
TÜK
İthal
Sığır Besi Yemi Std. 14 Prt
Temiz
100
Olko Birlik
Güzelyurt
İnce Bulgur
Temiz
101
Olko Birlik
Güzelyurt
İnce Bulgur
Temiz
102
Olko Birlik
Güzelyurt
Kalın Bulgur
Temiz
103
Starling
Alsancak
Domates
Temiz
104
Mehmet Dolmacı
Lapta
Marul
Temiz
105
Mehmet Dolmacı
Lapta
Domates
Temiz
106
Starling
Alsancak
Kabak
Temiz
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