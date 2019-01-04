  • BIST 88.337
  • Altın 224,295
  • Dolar 5,4104
  • Euro 6,1487
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Gıda analiz sonuçları şaşırttı

» »
Tarım Dairesi 22 Aralık 2018- 3 Ocak 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Gıda analiz sonuçları şaşırttı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.                                         

 

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Kırmızı  Acı Biber ,Cennet Meyvesi, Arpa, Mısır(Slajı), Kepek ,Ayva, İsot, Pul Biber,Üre Gübresi, Arpa Posası, Balya,Besi Yemi,Süt Yemi ve Karma Yem olmak üzere 26 numunede 26'sı temiz olup hiçbir  numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.                                      

 

Yerli ürünlerden Patlıcan, Domates,Biber ,Çiçek Lahanası , Golyandro, Tere, Pazı, Kabak, Brokoli,Enginar, Limon,Salatalık ve Sarma Çeşitleri olmak üzere 18 numune 16'sı temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.                                        

Gelincik köyünde biber ve domates üretimi yapan Ahmet Nurçin'in ve Çayönü köyünde  domates üretimi yapan Hasan Beşerlerin ürünlerinden alınan (2.) numunelerden yapılan laboratuvar analizi neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığından dolayı ürünlerin hasadına izin verilmiştir                                              

Mağusa’da salatalık üretimi yapan Hail Ünver'in ve Yıldırım köyünde domates üretimi yapan Hüseyin Alper Kocabaşoğlu'nun  ürünlerinden alınan numunelerden yapılan analiz neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı için ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.                                      

Sera Tarım tarafından ithal edilen üre (%46)laboratuvar analiz sonucuna göre değerlerin uygun çıkmasından        dolayı ülkemize girişine izin verilmiştir.Zirai Levazım Makine ve Gıda Kooperatifi LDT tarafından ithal edilen amonyum

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılmaz Işık: “Asgari ücretin 4 kişilik aile esasına göre 6 bin 875 bin TL olması gerek”04 Ocak 2019 Cuma 14:15
  • BKP, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'ni ziyaret etti04 Ocak 2019 Cuma 14:10
  • ‘Vicdani ret çalışmasının takipçisi ve aynı zamanda da destekçisiyiz’04 Ocak 2019 Cuma 14:05
  • Merkez Bankası, euro, Amerikan doları ve İngiliz sterlini cinsinden banknotların kabulündeki kısıtlamaları kaldırdı04 Ocak 2019 Cuma 14:00
  • Aydın Denktaş’ı uyutan ilaçlar kısmen azaltıldı… uyanması bekleniyor04 Ocak 2019 Cuma 13:55
  • Süt bedelleri ödeniyor04 Ocak 2019 Cuma 13:50
  • KED: “Vicdani reddi selamlıyoruz”04 Ocak 2019 Cuma 13:45
  • Küçük: “KŞK barışı sağlamak , arabuluculuk için kurulmadı”04 Ocak 2019 Cuma 13:40
  • Özersay: Zor Zamanda Kenetlenmeyi Başarmalıyız04 Ocak 2019 Cuma 13:25
  • Aralık ayı hayat pahalılığı oranı ne oldu?04 Ocak 2019 Cuma 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti