Gıda analiz sonuçları şaşırttı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Kırmızı Acı Biber ,Cennet Meyvesi, Arpa, Mısır(Slajı), Kepek ,Ayva, İsot, Pul Biber,Üre Gübresi, Arpa Posası, Balya,Besi Yemi,Süt Yemi ve Karma Yem olmak üzere 26 numunede 26'sı temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden Patlıcan, Domates,Biber ,Çiçek Lahanası , Golyandro, Tere, Pazı, Kabak, Brokoli,Enginar, Limon,Salatalık ve Sarma Çeşitleri olmak üzere 18 numune 16'sı temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Gelincik köyünde biber ve domates üretimi yapan Ahmet Nurçin'in ve Çayönü köyünde domates üretimi yapan Hasan Beşerlerin ürünlerinden alınan (2.) numunelerden yapılan laboratuvar analizi neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığından dolayı ürünlerin hasadına izin verilmiştir

Mağusa’da salatalık üretimi yapan Hail Ünver'in ve Yıldırım köyünde domates üretimi yapan Hüseyin Alper Kocabaşoğlu'nun ürünlerinden alınan numunelerden yapılan analiz neticesinde, limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı için ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Sera Tarım tarafından ithal edilen üre (%46)laboratuvar analiz sonucuna göre değerlerin uygun çıkmasından dolayı ülkemize girişine izin verilmiştir.Zirai Levazım Makine ve Gıda Kooperatifi LDT tarafından ithal edilen amonyum