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Gıda Analizi: 2 numunede limit üstü ilaç

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Tarım Dairesi 04 Ocak - 10 Ocak 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Gıda Analizi: 2 numunede limit üstü ilaç

Tarım Dairesi 04 Ocak - 10 Ocak 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.                                         

 

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri,Cennet Meyvesi,Salatalık, Arpa ,Kepek ,Üzüm,Karma Yem, Sığır Süt Yemi ve Besi Geliştirme Yemi olmak üzere 27 numunenin 25'i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.                                                

Cey-Par Ltd’e ait Elma (Golden) ve Elma (Stk)den alınan numunelerde, devlet laboratuvarında yapılan analiz neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığından dolayı ürünlerin firmanın isteği üzerine menşeine iadesi veya imhası gerçekleştirilecektir.                                                   

 

Yerli ürünlerden Domates, Biber Çeşitleri, Mandora Mandarin,Pırasa, Ispanak, Kabak,Maydanoz,Marul, Havuç,Salatalık,Enginar ve Kereviz olmak üzere 26 numune 25'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.                                                 

Mağusa’da Kapya Biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ürününden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analiz sonucuna kadar durdurulmuştur.                                                       

 

Yıldırım köyünde Domates üretimi yapan Hüseyin Alper Kocabaşoğlu'nun ürününden alınan 2. numunede        ilaç kalıntısının limit altına düşmesinden dolayı, ürünün hasadına izin verilmiştir  

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