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Gıda denetim sonuçları açıklandı!

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Tarım Dairesi, 7-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Gıda denetim sonuçları açıklandı!

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerden 22 numunenin tamamının temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediği belirtildi.

Yerli ürünlerden 18 numunede 17 numune temiz bulunurken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1 ürün tespit edildi.

Yeşilköy sakinlerinden Neriman Köse’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

1    Nej Grain Ltd.    İthal    Soya Küspesi    Temiz

2    SVS Tic. Ltd.    İthal    Şeftali    Temiz

3    SVS Tic. Ltd.    İthal    Nektarin     Temiz

4    SVS Tic. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz

5    Halil Kasap Paz.    İthal    Armut S.Maria    Temiz

6    Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Gala    Temiz

7    Halil Kasap Paz.    İthal    Çeri Domates    Temiz

8    SVS Tic. Ltd.    İthal    Armut S.Maria    Temiz

9    SVS Tic. Ltd.    İthal    Kırmızı Kalifornia Biber    Temiz

10    SVS Tic. Ltd.    İthal    Sarı Kalifornia Biber    Temiz

11    SVS Tic. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz

12    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Granny Smith    Temiz

13    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Kayısı    Temiz

14    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz

15    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Sarı Kalifornia Biber    Temiz

16    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Taze Fasulye    Temiz

17    Sarıoğulları Ltd.    İthal    Kırmızı Pul Biber    Temiz

18    Selgün Tic.    İthal    Armut    Temiz

19    Selgün Tic.    İthal    Nektarin     Temiz

20    SVS Tic. Ltd.    İthal    Beyaz Üzüm    Temiz

21    SVS Tic. Ltd.    İthal    Taze Fasulye    Temiz

22    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Gala    Temiz

23    Nurettin Solak    Yeşilyurt    Sultani Üzüm    Temiz

24    Mustafa Sivri    Yeşilyurt    Siyah Üzüm    Temiz

25    Hasan Pazar    Mağusa    Hıyar    Temiz

26    Ramazan Karakuş    Mağusa    Molehiya    Temiz

27    Mehmet Ceylan    Mağusa    Hıyar    Temiz

28    Muhammet Coşkun    Mağusa    Hıyar    Temiz

29    Feride Resmi    Zümrütköy    Böğrülce    Temiz

30    Hanife Türkoğlu    Gayretköy    Domates    Temiz

31    Arif Kargı    Tatlısu    Salatalık    Temiz

32    İbrahim Ateş    Tatlısu    Domates    Temiz

33    Ali Çil    Tatlısu    Salatalık    Temiz

34    Mustafa Çiftçi    Yeşilyurt    Sultani Üzüm    Temiz

35    Ahmet Güngör    Yeşilköy    Bİber    Temiz

36    Neriman Köse    Yeşilköy    Hıyar    Temiz

37    Neriman Köse    Yeşilköy    Bİber    Temiz

38    Neriman Köse    Yeşilköy    Domates    Limit Üstü

39    Asılkan Çetin    Yeşilköy    Biber    Temiz

40    Asılkan Çetin    Yeşilköy    Domates    Temiz

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