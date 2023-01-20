Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 13-19 Ocak 2023 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerde 32 numuneden 30 numune temiz olup, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmiştir.
Halil Kasap Paz. ait Cennet Meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Onbaşı İşl. Ltd. ait Armut Devecide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli ürünlerde 21 numuneden 18 numune temiz olup 3 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmiştir.
Yıldırım köyü sakini Mustafa Karagözlü’ ye ait Çilekte tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
Beyarmudu köyü sakini Hasan Özoğul’a ait Ispanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
Mağusa sakini Nazlı Özbay’a ait Pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
|20 Ocak 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|2
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|3
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Limit Üstü
|4
|Reşadiye Zort
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|5
|Turgay Aydın
|İthal
|Buğday Saman
|Temiz
|6
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|7
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|8
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Ayva
|Temiz
|9
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|10
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|11
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|12
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|13
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|14
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Erik
|Temiz
|15
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Limit Üstü
|16
|Holly Grains
|İthal
|Mısır Yemlik
|Temiz
|17
|Münüre Özçoban
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|18
|Henege Tarım Ltd.
|İthal
|Buğday Kepeği
|Temiz
|19
|Henege Tarım Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|20
|Reşadiye Zort
|İthal
|Buğday Saman
|Temiz
|21
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|22
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|23
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|24
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|25
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Elma Sarı
|Temiz
|26
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Elma Kırmızı
|Temiz
|27
|Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|28
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|29
|Cahide Kılıç
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|30
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|31
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|32
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|33
|Hasan Özoğul
|Beyarmudu
|Ispanak
|Tavsiye Dışı
|34
|Hasan Özoğul
|Beyarmudu
|Brokoli
|Temiz
|35
|Nazlı Özbay
|Mağusa
|Pazı
|Tavsiye Dışı
|36
|Nazlı Özbay
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|37
|İsa Doğan
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|38
|Serdinç Hayta
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|39
|Serdinç Hayta
|Mağusa
|Patlıcan
|Temiz
|40
|Mustafa Karagözlü
|Yıldırım
|Çilek
|Tavsiye Dışı
|41
|Osman Cantaş
|Yıldırım
|Çilek
|Temiz
|42
|Çağan Çakıcı
|Gönendere
|Sarı Çarli Biber
|Temiz
|43
|Bayram Yalçın
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|44
|Ahmet Yosma
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|45
|Mahmut Çil
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|46
|Mehmet Kavcı
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|47
|Adem Çil
|Tatlısu
|Yeşil Çarli Biber
|Temiz
|48
|Cevdet Atalar
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|493
|Unicap Ltd.
|Aydınköy
|Çeri Domates
|Temiz
|50
|Halil Nizam
|İskele
|Enginar (ih)1
|Temiz
|51
|Halil Nizam
|İskele
|Enginar (ih)2
|Temiz
|52
|Halil Nizam
|İskele
|Enginar (ih)3
|Temiz
|53
|Halil Nizam
|İskele
|Enginar (ih)4
|Temiz
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