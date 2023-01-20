  • BIST 5.490,34
  • Altın 1162.964
  • Dolar 18.7957
  • Euro 20.3569
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı

» »
Tarım Dairesi, 13-19 Ocak arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 13-19 Ocak 2023 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 32 numuneden 30 numune temiz olup, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmiştir.

Halil Kasap Paz. ait Cennet Meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Onbaşı İşl. Ltd. ait Armut Devecide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerde 21 numuneden 18 numune temiz olup 3 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmiştir.

Yıldırım köyü sakini Mustafa Karagözlü’ ye ait Çilekte tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Beyarmudu köyü sakini Hasan Özoğul’a ait Ispanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Mağusa sakini Nazlı Özbay’a ait Pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

 20 Ocak 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
 İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
1Halil Kasap Paz.İthalElma Stk.Temiz
2Halil Kasap Paz.İthalElma GoldenTemiz
3Halil Kasap Paz.İthalCennet MeyvesiLimit Üstü
4Reşadiye ZortİthalMısır SlajıTemiz
5Turgay AydınİthalBuğday SamanTemiz
6Svs Tic Ltd.İthalElma Stk.Temiz
7Svs Tic Ltd.İthalElma GoldenTemiz
8Svs Tic Ltd.İthalAyvaTemiz
9Svs Tic Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
10Svs Tic Ltd.İthalCennet MeyvesiTemiz
11Svs Tic Ltd.İthalArmut S.MTemiz
12Svs Tic Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
13Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
14Onbaşı İşl. Ltd.İthalErikTemiz
15Onbaşı İşl. Ltd.İthalArmut DeveciLimit Üstü
16Holly GrainsİthalMısır YemlikTemiz
17Münüre ÖzçobanİthalMısır SlajıTemiz
18Henege Tarım Ltd.İthalBuğday KepeğiTemiz
19Henege Tarım Ltd.İthalAyçiçek KüsbesiTemiz
20Reşadiye ZortİthalBuğday SamanTemiz
21Köşe Tic. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
22Köşe Tic. Ltd.İthalCennet MeyvesiTemiz
23Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
24Onbaşı İşl. Ltd.İthalCennet MeyvesiTemiz
25İşleyen KardeşlerİthalElma SarıTemiz
26İşleyen KardeşlerİthalElma KırmızıTemiz
27Cahide KılıçİthalÇeri DomatesTemiz
28Cahide KılıçİthalElma GalaTemiz
29Cahide KılıçİthalCennet MeyvesiTemiz
30Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
31Onbaşı İşl. Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
32Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
33Hasan ÖzoğulBeyarmuduIspanakTavsiye Dışı
34Hasan ÖzoğulBeyarmuduBrokoliTemiz
35Nazlı ÖzbayMağusaPazıTavsiye Dışı
36Nazlı ÖzbayMağusaDomatesTemiz
37İsa DoğanMağusaDomatesTemiz
38Serdinç HaytaMağusaHıyarTemiz
39Serdinç HaytaMağusaPatlıcanTemiz
40Mustafa KaragözlüYıldırımÇilekTavsiye Dışı
41Osman CantaşYıldırımÇilekTemiz
42Çağan ÇakıcıGönendereSarı Çarli BiberTemiz
43Bayram YalçınTatlısuDomatesTemiz
44Ahmet YosmaTatlısuDomatesTemiz
45Mahmut ÇilTatlısuDomatesTemiz
46Mehmet KavcıTatlısuDomatesTemiz
47Adem ÇilTatlısuYeşil Çarli BiberTemiz
48Cevdet AtalarYeşilırmakÇilekTemiz
493Unicap Ltd.AydınköyÇeri DomatesTemiz
50Halil NizamİskeleEnginar (ih)1Temiz
51Halil NizamİskeleEnginar (ih)2Temiz
52Halil NizamİskeleEnginar (ih)3Temiz
53Halil NizamİskeleEnginar (ih)4Temiz
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığına ait yeşil reçete yazarak Resmi evrakı sahtelediler20 Ocak 2023 Cuma 17:25
  • Dışişleri Bakanı Eruğruloğlu’ndan Kasulidis’in açıklamasına tepki: "Haddini aştı..."20 Ocak 2023 Cuma 16:38
  • Töre: BM’nin Taksim Sahası’na erişimimize yönelik her türlü engel ve kısıtlaması yok hükmünde20 Ocak 2023 Cuma 16:30
  • ODTÜ KKK İşten Çıkarmalarla ilgili açıklama yaptı20 Ocak 2023 Cuma 16:22
  • Belediyeler (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı20 Ocak 2023 Cuma 16:10
  • Deterjan ve temizlik ürünlerine zam yolda20 Ocak 2023 Cuma 15:49
  • Universal Bank davasında karar açıklandı20 Ocak 2023 Cuma 15:31
  • BM: Taksim sahasına girmek için geçiş kapılarını kullanın20 Ocak 2023 Cuma 14:33
  • Polisten Dolandırıcılara Karşı Uyarı20 Ocak 2023 Cuma 14:20
  • 2 Bölgede Hırsızlık!20 Ocak 2023 Cuma 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti