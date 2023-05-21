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Gıda denetim sonuçları açıklandı

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1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 12-18 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, ithal ürünlerde 25 numunede 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.  

Orc Foods’a ait Elma Goldenda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerde ise, 8 numunede 8 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendiriliyor.

19 Mayıs 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
Trustland Petroleum Ltd.İthalDDGSTemiz
Cahide KılıçİthalÇeri DomatesTemiz
Cahide KılıçİthalArmut S.MTemiz
Cahide KılıçİthalElma Stk.Temiz
Hürsen Tarım Ltd.İthalDomatesTemiz
Svs Tic Ltd.İthalÇilekTemiz
Svs Tic Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
Svs Tic Ltd.İthalKırmızı Kal. BiberTemiz
TÜKİthalArpa YemlikTemiz
Holly Grains Ltd.İthalArpa YemlikTemiz
Halil Kasap Paz.İthalArmut S.MTemiz
Halil Kasap Paz.İthalÇeri DomatesTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
Svs Tic Ltd.İthalElma GoldenTemiz
Svs Tic Ltd.İthalElma Stk.Temiz
Svs Tic Ltd.İthalElma Pinky LadyTemiz
Hürsen Tarım Ltd.İthalDomatesTemiz
M. HacıAli Ltd.İthalSoya FasulyesiTemiz
Köşe Tic Ltd.İthalElma GoldenTemiz
Köşe Tic Ltd.İthalElma GrannyTemiz
Köşe Tic Ltd.İthalArmut S.MTemiz
Orc FoodsİthalElma GoldenLimit Üstü
Orc FoodsİthalElma Stk.Temiz
Serkan KeskiYeşilyurtAsma YaprağıTemiz
Şaban BenkYeşilyurtAsma YaprağıTemiz
Vehbi KabakMağusaHıyarTemiz
Oktay BağmanMağusaKapya BiberTemiz
İbrahim SaraçMağusaHıyarTemiz
Engin HürsenBostancıÇilekTemiz
Halit AydıçBostancıBeyaz Şahurha KabakTemiz
Halit AydıçBostancıSiyah Şahurga KabakTemiz
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