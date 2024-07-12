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Gıda denetimleri... 5 Üründe limit üstü kalıntı bulundu!

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ithal ürünlerden alınan 53 numunenin tümünün; yerli ürünlerden alınan 29 numunenin ise 24’ünün temiz olduğunu açıkladı.
Gıda denetimleri... 5 Üründe limit üstü kalıntı bulundu!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 5-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin analiz sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ithal ürünlerden alınan 53 numunenin 53’ü de temiz çıkarken; yerli ürünlerden alınan 29 numunenin 24’ü temiz çıktı. Yerli ürünlerden limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 3 numuneye rastlandı.

Mağusa sakini Mehmet Sepetçi’ye ait domateste ve Tepebaşı köyü sakini Savaş Ozan’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Mağusa sakini Muhammet Coşkun’a ait patlıcanda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilirken, Yeşilköy sakini Ali Gürler’e ait hıyarda ve Koruçam sakini Kadri Yakar’a ait domateste de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verildi.

 

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