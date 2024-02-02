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Gıda denetimleri... Sarı elmada limit üstü kalıntı...

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Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre limit üstü kalıntı bulunan sarı elma imha edildi.
Gıda denetimleri... Sarı elmada limit üstü kalıntı...

Tarım Dairesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

26 Ocak- 1 Şubat 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde Edilmiştir.

İthal Ürünlerden: 19 numunenin 17’si temiz olup, 2 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmiştir.

İşleyen Kardeşler ve Non Foods’a ait Sarı Elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmaların isteği üzerine imha edilmiştir.

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