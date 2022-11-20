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Gıda denetimlerinde 3 numunede kalıntı tespit edildi

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Haftalık gıda denetimlerinde biri üzüm, biri brokoli biri de hıyar olmak üzere üç numunede limit üstü veya tasviye dışı bitki koruma ilacı tespit edildi.
Gıda denetimlerinde 3 numunede kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi, 11-17 Kasım tarihleri arasında ithal ürünlerden 32, yerli ürünlerden ise 7 numunede pestisit kalıntı analizi yaptırdı. 

Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre yapılan değerlendirmede Emirzade Günsel’e ait ithal üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği, ürünün imha edileceği; Mevlevi köyü sakinlerinden Ali Amca’ya ait brokolide tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün imha edildiği; Akçay köyü sakinlerinden Serhan Çavuş’a ait hıyarda da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu belirtildi.

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