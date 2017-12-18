Gıda enflasyonu yüzde 10’u aştı

Enflasyon 2017 yılı kasım ayı sonu itibarıyla yüzde 12,78 oranında açıklanırken, bu rakamın son 13 yılın en yüksek olduğu ortaya çıktı.

KKTC’de bir yandan Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki hızlı değer kaybı, diğer yandan öngörülen hedefleri aşan enflasyon oranı, vatandaşın alım gücünde ciddi bir erozyona neden oluyor.

TL’nin 2017 başından bu yana Euro karşısında yaklaşık yüzde 26, sterlin karşısında yüzde 22 ve dolar karşısında da yüzde 12 civarında değer kaybetti. Söz konusu kayıplar dövize endeksli KKTC’de pahalılığın artmasına neden olurken, en son temmuz ayında brüt 2 bin 175 TL olarak belirlenen asgari ücretin reel alım gücünü de eritiyor.

Temmuz ayında 533 Euro civarında olan asgari ücret 14 Aralık itibarıyla yaklaşık 480 Euro’ya geriledi. Söz konusu miktar son 10 yılda asgari ücretin Euro karşısındaki en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. İlk kez 500 Euro’nun altına gerileyen asgari ücretin Euro karşılığı daha önce 2013 yılında yaklaşık 512 Euro düzeyinde saptanmıştı.

Enflasyon 2017 yılı kasım ayı sonu itibarıyla yüzde 12,78 oranında açıklanırken, bu rakamın son 13 yılın en yüksek olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, söz konusu oran DPÖ 2017-2019 Orta Vadeli Programı’nda hedeflenen yıllık enflasyonun neredeyse iki katı üzerinde. DPÖ Tüketici Fiyat Endeksi’nin 2017 yıllık ortalaması için yüzde 6,3’lük bir hedef belirlemişti. Söz konusu hedef yüzde 6,95’lik oranla daha mayıs ayında aşılmıştı.

11 aylık sürede sadece gıdada saptanan yüzde 10,53’lük artış, vatandaşların işinin daha da zorlaştığını gösteriyor. Kasım ayında gıda ve alkolsüz içecekler başlığında yüzde 0,78 oranında ucuzlama saptanmasına rağmen, 11 aylık enflasyon yüzde 10,53, 12 aylık enflasyon da yüzde 13,89 oranında arttı.

DPÖ verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksini oluşturan diğer mal ve hizmetlerin 11 aylık enflasyonu da yüzde 7,18 ile yüzde 17,74 oranında değişiyor.

Türkiye’de açlık bin 500’ü yoksulluk 5 bin lirayı aştı

Öte yandan Türkiye’de ekim ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı bin 544, yoksulluk sınırı 5 bin 30 lira olduğu bildirildi.

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, ekimde dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden “açlık sınırı” bin 544 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen “yoksulluk sınırı” ise 5 bin 30 lira 31 kuruş oldu.

KKTC’de en son Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası tarafından açıklanan açlık sınırı bin 944 TL, yoksulluk sınırı da 10 bin 485 TL olarak bildirilmişti.

KTAMS’tan yapılan açıklamada, “KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldığımız 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin Devlet Planlama Örgütü’nce açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığı rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle açlık sınırı 1.944 TL, yoksulluk sınırı ise 10.485 TL olarak gerçekleşmiştir” denilmişti. (Kıbrıs)