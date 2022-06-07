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Gıda enflasyonu yüzde 119’luk artışıyla can yakıyor

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KKTC, 2022 yılının ilk beş ayında hükümet krizleriyle geçirirken, istikrarlı hale gelen tek şey eriyen Türk Lirası ve ardı arkası kesilmeyen zamlar oldu.
Gıda enflasyonu yüzde 119’luk artışıyla can yakıyor

Gıda fiyatlarındaki astronomik artışlar, ülke tarihinde sadece savaş yıllarında anılan yoksulluğu ve yetersiz beslenmeyi tekrar ülke gündemine soktu.

KKTC’de yıllık gıda enflasyonu Mayıs ayında çıktığı %118.75 oranıyla rekor seviyesinde kalmayı sürdürdü. Ekmeğin fiyatının geçen yıla göre %152, sütün fiyatının ise %156 oranında daha pahalı olduğu hesaplandı.

Mayıs 2021’de gıda enflasyonu yıllık bazda (Mart 2020’ye göre) sadece %17.40 oranında saptanmıştı. Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu’nun verilerine göre genel enflasyon Mayıs ayında çıktığı %98.12 oranıyla 1990’lı yılların rakamlarına ulaşırken, gıda enflasyonu ülke tarihinin en yüksek noktasına geldi

EKMEK %152, SÜT %155 ARTTI

İstatistik Kurumu verilerine göre, her evin vazgeçilmezi temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı Mayıs 2021-Mayıs 2022 periyodunda (bir yılda) %151.38 oranında zamlandı.

Resmi veriler, yine temel gıdalardan süt fiyatının yıllık bazda %155.58, tavuk fiyatının da %143.07 oranında arttığına işaret ediyor.

Mayıs 2022 sonuna göre bir yıllık periyotta Tüketici Fiyat Endeksi’nde kapsanan (TÜFE) “En Ağırlıklı 40 Madde” içinde yer alan gıdalardan kuzu eti pirzolada yıllık bazda %46.60 oranında, dana eti kıymada %57.17 oranında, hellimde %124.27 oranında, su (damacana) %52.46 oranında ve yoğurtta da %101.25 oranında (fiyat artışları yaşandı.

GENEL ENFLASYONDAN %21.12 DAHA YÜKSEK

Ülkedeki gıda enflasyonunun genel enflasyondan yüksek oranlı ayrışması sürüyor. Mayıs ayı sonu itibarıyla gıdadaki enflasyonun genel enflasyondan %21.12 oranında daha yüksek olduğu hesaplandı.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ve Ağustos aylarında oluşan fark Eylül, Ekim’de de sürerken, Kasım ve Aralık ayları ile Ocak ve Şubat 2022’de gıda enflasyonu-genel enflasyon makası iyice açılmıştı.

Ancak, Şubat enflasyonunda %21 olan fark, Mart enflasyonunda %10.14’e indi. Nisan’da %18.49’a çıkan fark, Mayıs’ta artmaya devam etti.

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