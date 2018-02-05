Gıda enflasyonunu düşürecek 'tarım borsası' geliyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gıda enflasyonun düşürülmesine katkı sunacak ve piyasanın fiyat istikrarı içerisinde dengelenmesi sağlayacak ürün ihtisas borsasının en kısa sürede faaliyete geçeceğini açıkladı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, tarım ürünlerinin gerek fiziki gerekse ürün senetleri şeklinde işlem görmesine imkan verecek Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi’nin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının nisan ayında yayımlandığını anımsattı.

EN KISA SÜREDE FAALİYETTE



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde piyasanın işleyişine dair mevzuat çalışmalarının tamamlanması ve alım satım sisteminin işler hale getirilmesinin ardından borsaya nihai aşamada faaliyet izni verileceğini anlatan Şimşek, “Gıda enflasyonunun düşürülmesine katkı sunacak, piyasanın fiyat istikrarı içerisinde dengelenmesini sağlayacak ‘ürün ihtisas borsası’ en kısa sürede faaliyete geçecek” dedi.



Şimşek, Ankara merkezli olacak borsanın ortaklarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 33 ticaret borsası, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası’ndan oluştuğunu söyledi.



TİCARET KOLAYLAŞACAK



Sistemin depolamaya uygun, standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretinin gelişmiş ülkeler düzeyindeki modern alt yapılarda yapılmasını ve sağlıklı ortamlarda depolanmasını amaçladığını vurgulayan Şimşek, ürün senetleriyle ticaretin kolaylaşacağını, üretici, tüccar ve sanayicinin teşvik edileceğini kaydetti.



ÖNCELİK BUĞDAYDA...



Arz ve talep dengesi içinde fiyat istikrarının sağlanacağını da vurgulayan Şimşek, bu amaçlara yönelik fonksiyonu yerine getirecek olan lisanslı depoculuk ve elektronik ürün senedine ilişkin hukuki ve teknik alt yapının tamamlandığını belirtti. Türkiye’de 39 lisanslı deponun lisans aldığını belirten Şimşek, mevcut durumda 9 ticaret borsasında işlem gören elektronik ürün senetlerinin MKK nezdinde izlendiğini bildirdi. Şimşek, “Piyasada ilk etapta ülkemiz tarımsal üretim ve ürün stokunun büyük kısmını oluşturan buğday ve pamuğun işleme açılması öngörülüyor. İlerleyen süreçte fındık, kayısı, incir, zeytin, Antep fıstığı gibi ürünler de işleme konu edilecek” ifadelerini kullandı.

‘MALİYET AZALACAK REKABET ARTACAK’



Mehmet Şimşek, diğer taraftan hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önleneceğini ve piyasanın fiyat istikrarı içerisinde dengelenmesinin sağlanacağını aktardı. Şimşek, “Üreticiler ürünlerini yakın çevrelerindeki sınırlı sayıdaki tüccara satmak zorunda kalmayacağından çok sayıda alıcının oluşturacağı rekabetten yararlanabilecekler” diye konuştu.



KREDİ VE FİNANSMAN



Şimşek, özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çaplı üreticiler için lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetlerinin teminat gösterilerek bankalardan kredi ve finansman imkanı sağlanacağına da dikkati çekerek, üreticilerin depolama maliyetinin düşeceğini, depolama kalitesinin artacağını bildirdi.



Şimşek, uzun süredir üzerinde çalışılan Hal Yasası’nın da yakında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda görüşüleceğini sözlerine ekledi.

(ntv)