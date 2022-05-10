Gıda krizinin öne çıkardığı altı besin

İklim ve gıda krizi yeni besin kaynağı arayışlarını hızlandırdı. ScienceNews önümüzdeki dönemde daha çok tüketeceğimiz altı dayanıklı, sürdürülebilir ve besleyici gıdayı sıraladı.

Midyenin de aralarında bulunduğu çift kabuklu deniz canlıları dayanıklı ve besleyici gıdalar arasında. (Fotoğraf: Pexels)

ScienceNews‘ün uzmanlara dayandırarak verdiği listedeki altı yiyecek şöyle:

Millet (darı)

Karbonhidrat, protein, mineral (potasyum, fosfor, magnezyum) kaynağı. Glutensiz tam tahıl. Un, makarna, bira, cips yapımında kullanılıyor.

Birleşmiş Milletler 2013’ü ‘Kinoa yılı‘ ilan ettiğinde satışlar patlamıştı. 2023 yılını darı yılı ilan etti. İlk kez 10 bin yıl önce Asya’da yetiştirilen darı sert koşullara dayanıklı, kuru iklimde az su ile yaşayabiliyor. Darı teff, amarant ve sorgumla birlikte en eski tohumlardan.

Bambara yerfıstığı

Protein, lif, mineral (potasyum, magnezyum, demir) kaynağı. Kızartılarak ya da haşlanarak yeniyor. Glutensiz un ve fıstık sütü yapımında kullanılıyor.