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Gıda Mühendisleri Odası: Afetzede kadınların ihtiyaçları ivedilikle karşılanmalıdır

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Gıda Mühendisleri Odası, deprem felaketi sonrası kadınların yaşadığı zorluklara değinerek, afetlerde dezavantajlı gruplar arasında yer alan kadınların ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması gerektiğini kaydetti.
Gıda Mühendisleri Odası: Afetzede kadınların ihtiyaçları ivedilikle karşılanmalıdır

Gıda Mühendisleri Odası, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, yayımladığı mesajda, Kadınlar Günü’nün 8 Mart 1857’de daha iyi çalışma koşulları isteği ile greve çıkan işçi kadınlara verilen tepki sonucunda 129’unun yanarak hayatını kaybetmesine dayandığını anımsatarak, bugünün 166 yıldır süren bir toplumsal mücadelenin anlamlı günü olduğunu belirtti.

Oymen, deprem sonrasında çocukların, engellilerin ve yaşlıların bakımı, deprem yardımlarının kullanılır hale getirilmesi, gündelik yaşamın afet koşullarında idamesi gibi nedenlerle kadınların üzerine büyük yük bindiğine de işaret ederek, geçici yerleşim alanlarında yaşayan yeni doğum yapmış, hamile veya özel ihtiyaçları olan kadınların temizlik ürünlerine erişiminin ciddi sorun haline geldiğini kaydetti.

“KADINA YÖNELİK FİZİKSEL, EKONOMİK, PSİKOLOJİK ŞİDDET, TACİZ VE CİNAYET VAKALARI HER GÜN ARTMAKTADIR”

Oymen, doğal afet yıkımının yanında, kadına yönelik fiziksel, ekonomik, psikolojik şiddet, taciz ve cinayet vakalarının her geçen gün arttığını da ifade ederek, buna rağmen, kadınların direnmeye ve dünyayı değiştirmek için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Kadınların ister ev kadını, ister öğretmen, ister mühendis ya da nerede olurlarsa olsunlar güçleri, kararlılıkları ve inançlarıyla dünyayı daha iyi bir yer haline getirdiğini vurgulayan Oymen, şu ifadeleri kullandı:

“Fazla sayıda kadın üyeye sahip olan bir Oda olarak, emeği ve hayatı için direnen kadınları selamlıyor, dünyada ayrımcılık ve şiddetin olmadığı, kadın varlığına ve haklarına saygı gösterilen, aydınlık ve demokratik daha güzel günler umut eder, böylesine doğal afetlerde can kayıplarının yaşanmamasını dileriz.

Tüm kadın üyelerimiz ile birlikte tüm emekçi mücadeleci kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü‘nü kutlarız.”

Oymen, mesajını “Kadın! Sen hep çok yaşa, hep var ol bu Dünya’da..” ifadeleriyle sonlandırdı.

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