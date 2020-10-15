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Gıda Mühendisleri Odası: “Dünyada güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya ulaşmak büyük bir sorun haline geldi”

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Gıda Mühendisleri Odası, dünyada güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya ulaşmanın büyük bir sorun haline geldiğini kaydetti.
Gıda Mühendisleri Odası: “Dünyada güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya ulaşmak büyük bir sorun haline geldi”

Gıda Mühendisleri Odası, dünyada güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya ulaşmanın büyük bir sorun haline geldiğini kaydetti. Oda, KKTC’deki gıda, tarım ve hayvancılık politikaları belirlenirken sahip olunan doğal kaynaklar en verimli şekilde kullanılarak en güvenli gıda ürünlerini elde etmenin temel prensip olması gerektiğine işaret etti.

Oda Başkanı Sıdıka Can, yarın kutlanacak Dünya Gıda Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, KKTC’de üretimin her geçen gün yok olduğunu ifade ederek, “Gıda hammaddelerini sağlayan en temel sektörler tarım ve hayvancılıkta dünya ile rekabet edebilir politikalar ortaya koyulmazsa şu anda market raflarında oldukça düşük bir oranda yer alan yerli gıda ürünlerimizi hiç göremeyeceğimiz” dedi.

"BÜYÜTELİM, BESLEYELİM; HEP BİRLİKTE SÜRDÜRELİM"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) bu yılki Dünya Gıda Günü temasını "Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim" olarak belirlendiğini kaydeden Can, bu temayla “günümüzde 2 milyardan fazla insanın güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişimi” olmadığına dikkat çektiğini belirtti.

Can, 2020 Küresel Gıda Krizleri Raporu’na göre, 55 ülke ve bölgedeki 135 milyon insanın akut gıda güvensizliği yaşadığını ve acil gıda, beslenme ve geçim kaynağı yardımına ihtiyaç duyduğunu da vurguladı.

Küresel nüfusun 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyara ulaşmasının beklendiğini, bunun da gıda talebini önemli ölçüde artıracağını kaydeden Sıdıka Can, bu yılki temayla her yıl insan tüketimi için üretilen gıdaların yaklaşık yüzde 14’ünün toptancı pazarına ulaşmadan önce kaybedildiğine de dikkat çekildiğini belirtti.

“ÜLKEMİZDE ÜRETİM HER GEÇEN GÜN YOK OLUYOR”

Can açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ne yazık ki ülkemizde üretim her geçen gün yok olmaktadır. Gıda hammaddelerini sağlayan en temel sektörler tarım ve hayvancılıkta dünya ile rekabet edebilir politikalar ortaya koyulmazsa şu anda market raflarında oldukça düşük bir oranda yer alan yerli gıda ürünlerimizi hiç göremeyeceğimiz noktalara gelinecektir. Dünyanın da karşı karşıya kaldığı gıdaya erişim sorununun farkına varıp güvenli ve yeterli ve de yerli gıda üretimi için Gıda Mühendisleri Odası olarak tüm teknik hizmetlerde görev almaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.”

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