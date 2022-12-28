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Gıda Mühendisleri odası uyardı!

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Gıda Mühendisleri Odası, gıda zehirlenmelerinin önünü alacak bazı temel unsurları hatırlattı.
Gıda Mühendisleri odası uyardı!

Odadan yapılan yazılı açıklamada, alışverişte gıdanın ambalajına dikkat edilmesi, üreticisi bilinmeyen ürünlerin gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturabileceği; son tüketim tarihine, ürünün muhafaza koşullarına ve içerik bilgisine dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

 Ölüme veya kalıcı hasara neden olabilen sahte içkiden kaçınmak için sadece yetkili satıcılardan alkol alınması gerektiği; et, tavuk, hindi satın alırken denetimli, güvenilir yerden satın alınmasına, rengine, kokusuna, elastikiyetine, kayganlık vb. niteliklerine önem verilmesi gerektiği; kuruyemişler yağ açısından zengin olduklarından hava, sıcaklık ve neme duyarlı olduğu, bu yüzden bozulmayı önlemek için ihtiyaç duyulduğu miktarlarda alınması ve ambalajlı olanların tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.

 Çiğ etin diğer gıdalarla ayrı tutulması, çiğ ve yemeye hazır gıdalar için farklı kesme tahtaları kullanılması gerektiği belirtilen açıklamada, hazırlanmış soğuk yiyeceklerin de 4 derecenin üzerinde bekletilmemesi gerektiği kaydedildi.

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