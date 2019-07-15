Gıda Mühendisleri Odası yaz ayları için güvenli gıda tüketimine dikkat çekti

GMO Başkanı Sıdıka Can yaptığı yazılı açıklamada, gıdaları bozan ve insanları hasta eden mikroorganizmalar için yaz mevsimi sıcaklıklarının oldukça uygun bir ortam sağladığını hatırlattı.

Can, gıdaların “Soğuk Zincir” ile taşınması, soğuk depoların ve buzdolaplarının yeterli soğukluğa ulaşması, gıda üretim alanlarının ortam sıcaklıklarının kontrol altında tutulması gibi sıcaklıkla ilgili önlemlerle birlikte temel hijyen kuralları ve gıda sektöründe çalışan personel eğitimlerinin mutlaka uygulanması gerektiğini belirtti.

Can açıklamasında şunlara yer verdi:

“Özellikle toplu yemek hizmeti veren işletmelerde gıda güvenliği için gereken alt yapının sağlanmış olması ve buna ek olarak uygulamaların da doğru yapılması son derece önemlidir. Sürekli altını çizdiğimiz gibi Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve belediyelere bu konuda çok büyük sorumluluklar düşmektedir.

Toplu tüketim alanlarının gıda mühendisleri tarafından rutin olarak denetlenmesi ve buna ek olarak gıda analizlerinin yapılması son derece önemlidir. Ne yazık Devlet Laboratuvarımızda mikrobiyolojik gıda analizlerinin sonuçlarının çıkması haftalar almaktadır. Gıda Güvenliği ile ilgili Devlet otoritesinin tüm mekanizmaları çok daha aktif çalıştırılmalıdır.

GMO olarak denetlenmeyen ve gıda güvenliğine uygun altyapısı olmayan birçok işyeri olduğunu gözlemlemekteyiz. Gıda Güvenliği halk sağlığının korunmasında en temel parametrelerdendir. Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Belediyelere çağrımız içerisinde mutlaka gıda mühendislerinin de yer aldığı çok daha aktif denetim mekanizmaları geliştirilmesi yönündedir.”