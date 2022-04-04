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Gıda Mühendisleri Odası'ndan Ramazanda Gıda Güvenliği Uyarıları

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Gıda Mühendisleri Odası'ndan Ramazanda Gıda Güvenliği Uyarıları
Gıda Mühendisleri Odası'ndan Ramazanda Gıda Güvenliği Uyarıları

Gıda Mühendisleri Odası (GMO), oruç ayı olan ramazanda gıda güvenliği ile ilgili önerilerde bulundu.

GMO Başkanı Beste Oymen yaptığı yazılı açıklamada,  açlık süresinin uzaması nedeniyle ramazanda  dengeli beslenme ile birlikte sağlıklı ve güvenilir gıda maddeleri tüketmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Azalan gelir düzeyi göz önünde bulundurulduğunda, ramazan alışverişi yapacak olan tüketicilere önemli sorumluluklar düştüğünü kaydeden Oymen, özellikle  alım gücü düşük olan kesimin göreceli ucuz olduğu için büyük oranda taklit ve tağşiş yapılan gıdalara yönelmesinin halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu ifade etti.

Covid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle bulaş riskinin en aza düşürülmesi için sosyal mesafe kuralına daha çok özen gösterilmesi gerektiğine işaret eden Oymen,  hızlı ve eş zamanlı servis yapılmasının önemine değindi.

Özellikle toplu yemek servisinin yapıldığı yerlerde hazırlanan yemeklerin  iftar öncesinde sıcaklığın kontrol altına alındığı koşullarda bekletilmesi gerektiğini ifade eden Oymen, şöyle devam etti:

“Sıcak tüketilecek gıdalar sıcak olarak, soğuk tüketilecek gıdalar ise soğuk olarak muhafaza edilmeli ve saatler öncesinden masalara servisi yapılmamalıdır. Çiğ, az ya da yarı pişmiş yemek yeme alışkanlıklarından uzak durulmalı, ızgara et, tavuk, balık gibi ürünler iyi pişirilmeli, orta nokta sıcaklığının 68°C olmasına özen gösterilmelidir. Pişmiş gıdaları hemen tüketiniz, daha sonra tüketecekseniz hızlıca soğutup, soğumasını takiben buzdolabında saklayınız. Ambalajı bozulmuş ve yırtılmış gıdaları satın almayınız.Ürünlerin son kullanım tarihini mutlaka kontrol ediniz, tarihi geçmiş ürünleri kesinlikle tüketmeyiniz. “

Et, tavuk, balık gibi çabuk bozulabilen gıdaların ve dondurulmuş ürünlerin  alışverişin sonunda alınmasını öneren Oymen, mikrobiyolojik bozulma riski yüksek olan bu ürünlerin soğuk zincir içinde satışa sunulduğundan emin olunması ve bu tür gıdaların uygun sıcaklık koşullarında muhafaza edilerek kısa sürede tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

İftarda tüketilen yemeklerin  sahura kadar oda ısısında tutulmaması, yemeklerin tekrar tekrar ısıtılmasından kaçınılması, yenilecek miktarlarda ısıtılması ve kısa süre içinde tüketilmesi gerektiğini belirten Oymen, “Dondurulmuş ürünleri asla ortam sıcaklığında çözündürmeyiniz, donmuş ürünleri buzdolabında (4 -5 derecede) ya da mikrodalga fırında çözündürünüz. Çözülmüş ürünü bir daha dondurmayınız. Sebze ve meyveleri iyi bir şekilde yıkadıktan sonra tüketiniz” uyarısında bulundu.

Oymen, Covid-19 salgını benzeri enfeksiyon hastalıklarının olmadığı, gıda zehirlenmelerinin yaşanmadığı, gıda israfının yapılmadığı, gıda arzında bir sıkıntının yaşanmadığı, gıdanın hakça paylaşıldığı bir ramazan ayı dileğinde bulundu.

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