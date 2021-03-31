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Gıda Mühendisleri Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na Eleştiri

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 Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can, Sağlık Bakanlığı ve Res-Bir işbirliği ile, restoranların Covid-19 önlemleri çerçevesinde özel güvenlik şirketi tarafından denetlenmesini eleştirerek, bunu profesyonellikten uzak bulduklarını savundu.
Gıda Mühendisleri Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na Eleştiri

 Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can, Sağlık Bakanlığı ve Res-Bir işbirliği ile, restoranların Covid-19 önlemleri çerçevesinde özel güvenlik şirketi tarafından denetlenmesini eleştirerek, bunu profesyonellikten uzak bulduklarını savundu.

Can, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Böyle bir hizmet alımı yapılacaksa yıllardır yiyecek-içecek sektöründe eğitimler ve denetimler düzenleyen Gıda Mühendisleri Odası’nın görüşü alınmadan yapılması kabul edilemezdir” dedi.

Sağlık Bakanlığı’na bu karardan dönülmesi için çağrıda bulunan Can, özel sektörde restoran denetimlerinin Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesinde bulunan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, hem uzman kadrosu bulunan belediyeler, hem de Gıda Mühendisleri tarafından yapıldığını vurguladı. Can, “Özel bir Güvenlik Şirketi’nin konu ile ilgili uzmanlığı ve tecrübesi nedir?” diye sordu.

“Gıda Güvenliği Sistemi” ile çalışmayan işletmelerin zaten Covid-19 önlemlerinde de başarısız olacaklarını söyleyen Can, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çünkü hem gıda güvenliği, hem de Covid-19 için en temel önlem genel hijyen uygulamasıdır. Ayrıca sürekli dile getirdiğimiz Bakanlığınız tarafından yapılan denetimlerin eksik olması, uzman kadro yetersizliği vb sorunlar varken böyle bir özel denetim hizmeti alımı yapılacaksa uzun vadeli düşünülmesi gerekmektedir. Böylelikle hem Gıda Güvenliği denetimleri daha etkin bir şekilde yapılır hem de Covid-19 denetimleri sağlanır. Unutulmasın ki Covid-19 pandemi süreci elbet ortadan kalkacak ama halk sağlığının korunmasında en temel parametre olan Gıda Güvenliği sistemleri sonsuza kadar gelişerek devam edecektir ve bu sistemlerin denetimi de Sağlık Bakanlığı’nın görevidir.”

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can, günübirlik kararlar ve uygulamalardan vazgeçip, toplumun sağlığı için uzun vadeli ve uzman görüşleri alınarak denetim planları oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, gıda işletmelerinin denetiminin tüm kalite parametrelerini içeren bütünlüklü bir denetim olması gerektiğine dikkat çekti.

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