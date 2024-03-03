Gıda Mühendisleri Odası’nın başkanı yeniden Oymen

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı (KTMMOB) Gıda Mühendisleri Odası (GMO) Başkanı yeniden oy birliği ile Dr. Beste Oymen oldu.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı (KTMMOB) Gıda Mühendisleri Odası (GMO) Başkanı yeniden oy birliği ile Dr. Beste Oymen oldu.

Gıda Mühendisleri Odası’nın Olağan Genel Kurulu bugün (02.03.2024 Cumartesi günü) Birlik binasında gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı’nı Sıdıka Can, Divan Sekreterliği’ni Şeydanur Kork ve Egemen İnce’nin yaptığı kurulda Oda Başkanlığı’na oy birliği ile yeniden Dr. Beste Oymen getirildi.

GMO Yönetim Kurulu üyeleri, Hülya Akif, Mustafa Emindayı, Selin Akmal, Vedia Oyaltan, Yağmur Özçelebi, Kısmet Baştürk, Eda Nur Meydan ve Nasra Çoban seçildiler.

Denetleme Kurulu üyeleri ise Mustafa Akçaba ve Oya Fedai oldu.