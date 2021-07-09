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Gıda-Tarım Heyeti Anamur Saha Ziyaretleri ve İş Görüşmeleri Anamur'da Gerçekleşecek

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Türkiye – KKTC Ortak Ticaret Odası Forum’unun düzenlediği “GIDA-TARIM HEYETİ ANAMUR SAHA ZİYARETLERİ VE İŞ GÖRÜŞMELERİ”, 12-13 Temmuz tarihlerinde Anamur’da gerçekleşiyor.
Gıda-Tarım Heyeti Anamur Saha Ziyaretleri ve İş Görüşmeleri Anamur'da Gerçekleşecek

Türkiye – KKTC Ortak Ticaret Odası Forum’unun düzenlediği “GIDA-TARIM HEYETİ ANAMUR SAHA ZİYARETLERİ VE İŞ GÖRÜŞMELERİ”, 12-13 Temmuz tarihlerinde Anamur’da gerçekleşiyor.

KKTC’den 87 kişinin katılacağı “GIda-TarIm Heyeti Anamur Saha Ziyaretleri Ve İş Görüşmeleri”, Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynak Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanlığı bürokratları, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Otelciler Birliği Ziraat Mühendisleri Odası, Giad, Jaycees, İşad Yaga, Zirai Levazım, DEMD. Üretici Birlikleri, Seracılar Kooperatifi, Narenciye Üretici Birlikleri, Akdeniz Narenciye İhracatçıları Birliği, Gazimağusa Seracılar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Kıbrıs Türk Zeytin Üreticileri Birliği, Elektrik Mühendisleri Odası ve Turizm Sektörü kuruluşlarının, Başkan Üye ve Yöneticilerinden oluşan geniş tabanlı bir katılımla yapılıyor.

 

 Türkiye – KKTC Ortak Ticaret Odası Forumu Eşbaşkanı, Omaç Cin yaptığı açıklamada “ Söz konusu işbirliği ziyaretinde amaçlarının KKTC’de Tarım, İşlenmiş Gıda ve diğer sektörlerdeki, üretici, girişimci ve iş insanlarını Türkiye’deki muhatapları İle biraraya getirerek, KKTC’de işbirliği ve ortaklıkların kurulması, üretim, yurtdışı Pazarlama ve diğer sahalarda ortak yatırımlar yapılmasının sağlaması” olduğunu belirtmiştir.

 

Eşbaşkan Omaç Cin “Toplumumuzun dışa açılım konusunda çok istekli olduğunu ve ekonomimizin büyümesi için bunun gerekli olduğunu” kaydetmiştir. Oda olarak, KKTC iş insanının yurt dışına açılmasında aracı olmaya devam edeceklerini ve önümüzdeki günlerde de bu faaliyetlerinin İngiltere, AB ülkeleri ve diğer ülkeleri kapsayarak devam edeceğini kaydetmiştir.

 

Ziyaretin, her iki taraf için de verimli geçmesini ve ülke ekonomimizin gelişmesine katkıda bulunmasını temenni ettiğini belirtmiştir.

 

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