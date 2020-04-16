Gıda yardım paketlerine Hennessy konyak koyacağını açıklayan vali alay konusu oldu

Kenya’nın başkenti Nairobi’nin valisi, salgın süresince işini kaybeden yoksullara yollanacak gıda paketlerine birer şişe konyak konulacağını açıkladı ve ekledi: “Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü ve başka sağlık kuruluşları, alkolün corona virüsünü öldürme konusunda etkin rol oynadığını açıkladı.”

Paketlere, konyak denince akla ilk gelenlerden, geçmişi 1765’e dayanan Fransız Hennessy konyaklarından küçük birer şişe ekleneceğini açıklayan Vali Mike Sonko alay konusu oldu.

Valinin, dünkü basın toplantısından sonra yerel televizyon kanalı Citizen TV, şöyle bir tweet attı: “Gıda paketlerinde küçük Hennessy şişeleri koyacağız diyor Nairobi Valisi Mike Sonko… Not: Dünya Sağlık Örgütü alkol içmenin Covid-19’a karşı korumadığı hatta zararlı olabileceği konusunda uyarıda bulundu.”

Bunun üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı valiyle alay eden ve ona tepki gösteren mesajlar paylaştı.

Sonko’nun adı kara para aklama ve uyuşturucu ticaretine karışmış, 20 yıl önce cezaevinden kaçmakla suçlanmıştı.