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Gıda Zehirlenmesi Nasıl Önlenir?

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Gıda Zehirlenmesi Nasıl Önlenir?
Gıda Zehirlenmesi Nasıl Önlenir?

Yemek yedikten sonra midenin bulantısının nedeni tek bir olaya bağlı değildir. Peki, yemek yedikten sonra mide bulantısı neden olur? Yemek yedikten sonra ortaya çıkan mide bulantısına viral bir enfeksiyon, gıda zehirlenmesi, aşırı yemek yeme ve neden olabilir. 

Bulantı ve kusmanın meydana geldiği zaman, bulantının altında yatan nedene ayna tutabilir. Yemek yedikten sonra gelen bulantı ya da kusmaya gıda zehirlenmesi, gastrit veya ülserden dolayı oluşmuş olabilir. Eğer, bulantı yemekten bir ila sekiz saat sonra meydana geliyorsa yüksek ihtimalle gıda zehirlenmesi sebeplidir. 

GIDA ZEHİRLENMESİ NASIL ÖNLENİR?

Gıda zehirlenmesi çok sık yaşanılan bir durumdur. Bu durumu engellemek mümkündür. Peki, gıda zehirlenmesi nasıl önlenir?

- Evde gıda zehirlenmesini önlemek için ev halkının ellerini, mutfak eşyalarını ve gıda hazırlama yüzeylerini sık sık dezenfekte etmesi gerekir. 

- Yiyecekleri ellemeden veya hazırlamadan önce elleri ılık sabunlu suyla en az yirmi saniye boyunca yıkamak gereklidir. Bulaşıkları, kesme tahtalarını ve yemek hazırlamak için kullanılan diğer yüzeyleri mutlaka dezenfekte etmek gerekiyor.

- Çiğ yiyeceklerin yemeye hazır yiyeceklerden mutlaka ayrı bir yerde tutulması gereklidir. Alışveriş sırasında, yiyecek hazırlarken veya yiyecek saklarken, çiğ et, kümes hayvanları, balık ve kabuklu deniz hayvanlarını diğer yiyecek türlerinden uzak tutmak çapraz kontaminasyonu engelleyebilir.

DOĞRU SICAKLIKTA PİŞİRMEK ÖNEMLİ!

Yiyecekleri güvenli bir ısıda, tamamen pişirmek oldukça önemlidir. Bunun için gıda termometresi kullanmak iyi bir yöntemdir. Çoğu gıdada bulunan zararlı organizmaları, gıdayı doğru sıcaklıkta pişirerek imha edebilir ve zararsız hale getirebilirsiniz. Sığır etini iç ısısı en az 71.1 C'ye çıkana kadar; kuzu eti ve dana eti gibi biftek ve pirzola ürünlerini iç ısısı en az 62.8 C’ye çıkana kadar; tavuk ve hindi gibi kümes hayvanlarını da iç ısısı en az 73.9 C'ye kadar pişirmek mühimdir. Gıda zehirlenmesi yaşamamak adına balık ve kabuklu deniz hayvanlarının iyice pişirildiğinden emin olunmalıdır.

Eğer gıdalar bozulabilirse, satın aldıktan veya hazırladıktan sonra iki saat içinde soğutmak veya dondurmak önemlidir. Eğer gıdaların bulunduğu oda sıcaklığı 32, 2 C'nin üzerindeyse, bozulabilir yiyecekleri bir saat içinde soğutmak gerekiyor.

DONMUŞ YİYECEKLERDE ODA ISISI TEHLİKESİ!

Donmuş yiyeceklerin oda sıcaklığında çözülmesine izin verilmemelidir. Donmuş yiyecekleri çözmenin en iyi yolu buzdolabında çözdürmektir. Bir yiyecek ile ilgili tereddüt varsa bu yiyecek asla tüketilmemeli ve atılmalıdır.

Gıda zehirlenmesi özellikle küçük çocuklar, hamile kadınlar ve fetüsleri, yaşlı yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için ciddi ve potansiyel olarak hayatı tehdit edebilir olumsuz sonuçlar doğurabilir. 

Bu kişiler aşağıdaki gıdalardan kaçınmalı veya tüketirken ekstra önlem almalıdır:

- Beyaz peynir gibi yumuşak peynirler ve pastörize edilmemiş peynir türleri

- Çiğ veya az pişmiş istiridye ve midye gibi kabuklu deniz ürünleri veya balık

- Çiğ veya az pişmiş kırmızı veya beyaz et

- Çiğ veya az pişmiş yumurta içeren hamurlar

- Ev yapımı dondurma

- Fasulye filizi, ya da lahana benzeri çiğ filizler

- Pastörize edilmemiş meyve suları

- Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri

- Pişmemiş şarküteri etleri

- Soğutulmuş patates

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