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Giderek daha fazla yaşlanıyoruz

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Giderek daha fazla yaşlanıyoruz
Son yapılan araştırmalar, ortalama yaşam süresi beklentisinin 90 yıla kadar çıkacağını gösteriyor. Kadın ve erken arasındaki yaşam süresi farkı da kapanacak. Türkiye’de ise beklenen yaşam süresi daha düşük seviyede.

Henüz bu yüzyılın başında yapılan tahminlerde, modern endüstri toplumlarında ortalama yaşam süresinin 90 yılı bulmasına şüpheyle yaklaşılıyordu. Ancak Londra’daki Imperial College bünyesinde bu konuda yapılan son araştırma, bunun 2030’lu yıllarda mümkün olabileceğini ortaya koydu.

Vasilis Kontis başkanlığındaki bir ekip, 35 ülkeden topladıkları verileri analiz ederek gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını “The Lancet” adlı İngiliz tıp dergisinde yayınladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün, söz konusunu ülkelerdeki doğum ve ölümlere dair istatistikî verileri baz alınarak yapılan arştırmada ilginç sonuçlara ulaşıldı. Buna göre, erkeklerde ortamala yaşam süresi beklentisinin artma ihtimali yüzde 85, kadınlarda ise yüzde 65 olarak hesaplandı.

Kadın-erkek arasındaki fark kapanacak

Ancak beklenen ortalama yaşam sürelerinde bölgesel farklılıklar da görülecek. Örneğin Güney Kore’de bir kadının 90 yıldan fazla yaşama ihtimali yüzde 57 dolayında. Fransa, İspanya ve Japonya’da da giderek daha fazla kadının bu yaşam süresine ulaşması bekleniyor. Almanya’da da ortalama yaşam süresinin artacağı hesaplandı. Buna göre 2030 yılında kadınlar ortalama 86 yaşına kadar yaşayacak. Bu, mevcut ortalamının üç yıl üzerine çıkılması anlamına geliyor.

Araştırmanın bir başka çarpıcı sonucu da erkeklerin, kadınların ortalama ömürlerine biraz daha yaklaşacak olmaları. Yine Almanya’da halen 78 olan ortalama erkek ömrünün, 2030 yılında dört yıl daha artarak 82’ye çıkması bekleniyor. Erkeklerin nispeten erken ölmesinin en önemli nedenleri arasında, daha fazla ölümcül kazaya karışmaları ve sigara gibi sağlığa zararlı alışkanlara daha fazla sahip olmaları gösteriliyor. Bu alışkanlıklar sonucu erkeklerin akciğer kanseri ile kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları gibi ölümcül hastalıklara yakalanma riski daha da artıyor.

Araştırma ekibinden Majid Ezzati, ortalama yaşam süresi beklentisindeki artışın, sağlık sistemindeki iyileştirmelerle de doğru orantılı olduğunu söyledi. Ezzati, giderek daha uzun süre yaşayan insanların ihtiyaçlarına cevap verecek önlemlerin, siyasetçiler tarafından şimdiden alınmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'de durum

Türkiye'de ise orta vadede, endüstri ülkelerindeki ortalama yaşam sürelerine ulaşılması beklenmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen yılın ekim ayında açıkladığı verilere göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için toplamda 78 olarak açıklandı. Kadınların ortalama ömrü 80,7 yıl olarak hesaplanırken, erkeklerde ise bu süre 75,3 yılda kalıyor.

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