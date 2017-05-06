Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Piroteknik Sistemler Mühendisi Sırrı Oğuz, "Mars’a ilk insan 2030’da ayak basacak. Gidiş dönüş yolculuğu toplam bir yıl sürecek." dedi.

NASA’daki tek üst düzey Türk mühendis olan Oğuz, İnönü Üniversitesi tarafından Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD), Malatya Teknopark ile Yeşilyurt Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "ROBOCOT Malatya 2017 Bilim Şenliği"nde konuştu.

Oğuz, NASA’nın uzayın derinliklerini keşfetmeye yönelik çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, insanlı Mars uçuşunun bunun en önemli adımlarından biri olacağını söyledi.

2008’den itibaren dört yıl boyunca Mars için hazırlanan Orion uzay aracının sistem mühendisliğini yaptığını belirten Oğuz, "Orion'un en yakın görevi Mars'a insanlı ilk uçuşu yapmak olacak. Mevcut teknoloji ile Mars'a gidebilirsiniz ama dönemezsiniz. 2030'dan önce Mars'a insanın gitmesi imkansız. Daha doğrusu gidebilir ama dönemez. Mars’a ilk insan 2030’da ayak basacak. Orion üç kişilik mürettebatla Mars'a altı ay sürecek ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Mürettebat çalışmalarını tamamladıktan sonra yine altı aylık bir yolculukla dünyaya dönecek. Gidiş dönüş yolculuğu toplam bir yıl sürecek." diye konuştu.

Oğuz, NASA’nın üç özel şirkete uzaya insan ve kargo taşıyacak uzay aracı yapma yetkisi verdiğini, o şirketlerden Sierra Nevada'nın sahibinin ise Türk bir çift olduğunu ifade etti.

Sierra Nevada şirketine ait Dream Chaser adlı uzay aracının şimdilik sadece kargo taşıma yetkisinin bulunduğunu bildiren Oğuz, ancak birkaç yıl içinde insanlı uçuş izni de alacağını bildirdi.

Oğuz, “Yöneticisi olduğum birim işte bu uzay araçlarıyla ilgili sertifikasyon işlemlerini yapıyor. Birinin sahibinin Türk olmasıyla ayrıca gururlandığım özel şirketlerin yapacağı araçların en geç 2020'de hizmete alınmaları öngörülüyor." dedi.

"ROKETSAN UZAY ÇALIŞMALARI İÇİN ROKET YAPABİLECEK KAPASİTEYE SAHİP"

Türkiye'deki uzay çalışmalarını da değerlendiren Sırrı Oğuz, özellikle Roketsan'ın çok ileri düzeyde projelerinin bulunduğunu altını çizdi.

"Bu başarıyı Roketsan uzmanlarının yazdıkları makalelerde, verdikleri konferanslarda görüyoruz. ABD'de uzay çalışmaları ile ilgili makaleleri değerlendiren benim de içinde bulunduğum 30 kişilik bir kurul var. Kurulun benim dışımdaki tek yabancı üyesi Roketsan Piroteknik Sistemler Tasarım Müdürü Suzan Koç. Bu bile tek başına Rokatsan için önemli bir gurur kaynağı. Roketsan isterse uzay çalışmaları için roket yapabilecek kapasiteye sahip. Ancak bunlar stratejik kararlar. Türkiye bu alana yatırım yapmak istiyor mu. Soru bu."

Oğuz konuşmasını "Uzayda bir gün bir Türk kızını da özlem dolu gözlerle dünyaya bakarken görebilmeyi umuyorum. Niçin olmasın" sözleriyle tamamladı.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Uygun da dünyanın 4. Sanayi Devriminin eşiğinde olduğuna dikkati çekti.

Bu sürecin sonucunda da kazanan ve kaybedenlerin olacağını vurgulayan Uygun, “4. Sanayi Devrimi Türkiye, Brezilya, Meksika gibi sınırda olan ülkeler için fırsat olabilir. Dünya çapında başarılı olmak istiyorsak, yeni teknolojilere yatırım yapmalıyız. İnternet temelli şirketler kazananlar tarafında olacaklar ve çoğalacaklar." ifadesini kullandı.

MİAD Başkanı Yunus Akdaş, bölgenin en köklü bilim yuvası olan İnönü Üniversitesinde gerçekleştirilen ROBOCOT Malatya 2017’ye destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Etkinlikle gençlere yön gösterdiklerini ifade eden Akdaş, "İmkan verildiğinde ve fırsatları iyi değerlendirdiklerinde gençlerimizin neleri yapabileceğini bu iki bilim insanımızın örneğinde olduğu gibi çok iyi biliyoruz. Özellikle Anadolu’da bu tür organizasyonları destekleyerek geleceğin yeni bilim insanlarının ve mucitlerin yetişmesine katkı vermek istiyoruz." diye konuştu.

ROBOCOT MALATYA 2017

Robotik teknolojilere toplumun her kesiminde ilgi uyandırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen şenlik, geleceğin mucitlerinin geliştirdiği birbirinden iddialı robotların çekişmesine de sahne oldu.

Şenlikte, çocuk ve gençler için 4 ayrı kategoride düzenlenen robot yarışmasına yaklaşık 250 kişiden oluşan 50 ekip katıldı. ROBOCOT Malatya 2017 kapsamında ayrıca yeni girişimci, yeni fikir ve yenilikçi yazılım fikirleri, drone yarışmaları düzenlendi.