Gidiş-gelişlerdeki uygulama Türkiye’yi kapsamıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında bakanlık tarafından organize edilen ve yurt dışı gidiş-geliş gerektiren tüm faaliyetler konusunda dün duyurulan uygulamanın Türkiye’yi kapsamadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve alınan bilgiler sonucunda Türkiye’de koronavirüs vakası bulunmadığı ve Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın hastalığa karşı ciddi önlemler aldığı bakanlığımıza bildirilmiştir.

Yapılan istişareler doğrultusunda, Bakanlığımız öğrenci ve öğretmenlerimizin korunması amacıyla durumu tekrar değerlendirerek, uygulamanın Türkiye harici yurt dışında düzenlenecek ve gidiş – geliş gerektirecek tüm kültürel ve sportif faaliyetlerin Nisan ayı sonuna kadar durdurulmasına karar vermiştir.”