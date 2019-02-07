Gifa'ya kurşun yağdıran 'tetikçi turistin' silahı kimden aldığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da Gifa Airways isimli iş yerine yapılan silahlı saldırının zanlısı 38 yaşındaki Emre Yalçın, olayda kullandığı tabancayı kimden aldığını itiraf etti.

Emre Yalçın’ın itirafı üzerine tespit edilerek tutuklanan zanlı Şükrü Diprede, mahkemeye çıkartıldı.

Olayla ilgili bulguları mahkemeye aktaran Polis Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, 1 Şubat 2019 tarihinde Gifa Airways isimli işyerine 8 el ateş eden Emre Yalçın’ın itirafı üzerine olayda kullandığı söz konusu tabancayı zanlı Şükrü Diprede’den satın aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Aydın, zanlı Emre Yalçın’ın ifadesi üzerine tutuklanan zanlı Şükrü Dipdere’nin de tutuklandığını ve suçunu itiraf ettiğini kaydetti.

Deneyimli Müfettiş Muavini, iki zanlının buluştuğu mekanda kamera görüntülerinin inceleneceğine vurgu yaparak zanlı Dipdere’nin, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan da meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.