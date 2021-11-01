GİGEM Tarafından Yürütülen Girişimci Hibe Programı Kapsamında Ödül Töreni Yapıldı

Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) tarafından yürütülen, finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan ‘‘Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi’ ile hibe desteği alan genç girişimciler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

SOS Çocukköyü Derneği Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) tarafından yürütülen, finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan ‘‘Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi’ ile hibe desteği alan genç girişimciler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Rekabet Edebilir İşletmeler, Kümeler ve İş Destek Kuruluşlarına Yönelik Hibe Programı altında finanse edilen “Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi”ne katılan ve fikirlerini sunan genç girişimciler, GİGEM bahçesinde düzenlenen törende bir araya geldi. SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Akter ve GİGEM yetkililerinin ev sahipliğinde gerçekleşen törene projeye fikirlerini sunan genç girişimcilerin yanı sıra, Avrupa Komisyonu yetkilileri, projeye katkı koyan uzmanlar, proje paydaşları katıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty, AB tarafından finanse edilen ve SOS Çocukköyü Derneği GİGEM tarafından yürütülen projede, toplam 202 bin euro destek sağlandığını, bu sayede projenin çıktılarının ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynadığını belirtti. Michael Docherty’nin ardından konuşan AB Program Destek Ofisi Program Koordinatörü Pablo Abrecht ise profesyonel bir beceri ile yürütülen projede özellikle kadın genç girişimcilerin katılımcı olmasından mutluluk duyduğunu ve süreci oldukça memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.

Törende konuşan SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Akter, SOS Çocukköyü Derneği’nin, yalnızca aile bakımına ihtiyaç duyan çocuklarımıza hizmet veren bir kurum değil, toplum menfaati için tüm gençlerimizin gelişim, istihdam ve hayallerini gerçekleştirmesine imkan tanıyan ve buna basamak olan, aracılık eden gerçek bir sivil toplum kuruluşu olduğuna vurgu yaptıktan sonra bu projeye yenilikçi fikirleriyle katılım sağlayan tüm gençlerimize ve katkılarından dolayı Avrupa Komisyonuna teşekkürlerini dile getirdi.

Hibe alan sekiz iş fikri

Hızlandırma Programı’na katılmaya hak kazanan genç girişimcilerin projeleri üretim, bilişim, restoran ve kahve sektörlerinde dağılım gösterdi. Hibe almaya hak kazanan sekiz girişimci; Udorm, Grön Vegan Kitchen, Cyprus Codes, Rest Coffee, Trade Green Line, Science For Kids, Bonafide Consulting ve Axe Motorsport & Engineering olmuştu. Küçük hibe programına katılan sekiz iş fikri, toplamda 60 bin euroya kadar hibe desteğinden faydalanarak iş fikirlerini hayata geçirecek.