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GİGEM’de Renkli Cumartesi

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Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Crafts & Vintage Bazaar adıyla iki yıldır farklı mekanlarda gerçekleştirilen etkinlik, 19 Haziran Cumartesi akşamı 18.00-22.00 saatleri arasında GİGEM bahçesine taşınıyor.
GİGEM’de Renkli Cumartesi

Gigem’de Renkli Cumartesi

SOS Çocukköyü Derneği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Crafts & Vintage Bazaar adıyla iki yıldır farklı mekanlarda gerçekleştirilen etkinlik, 19 Haziran Cumartesi akşamı 18.00-22.00 saatleri arasında GİGEM bahçesine taşınıyor. Emeğin, üretimin, klasikleşen ürünlerin değer bulup evlerimize ve hayatlarımıza taşındığı, adamızın her yerinden üreticiler ile renklenen kitlesel bir etkinlik haline gelen Bazaar, bu Cumartesi akşamı Girne’de katılımcıları ile buluşuyor. Tasarım ve el yapımı ürünler, müzik, vejeteryan yemek ve atıştırmalıklar ile içeceklerin bulunacağı etkinlik, Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olarak katılımcıların kıyafet bütünlüğü ile gerçekleşiyor. Katılımcıların Crafts & Vintage Bazaar’a mavi kot pantolon ve beyaz bir üst ile geleceği etkinlikte birbirinden farklı yaklaşık 30 stant kurulacak.

GİGEM’in amaçları doğrultusunda üretimi destekleyen bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden GİGEM Koordinatörü Övgü İnce şunları söyledi: “Crafts & Vintage Bazaar ile üretime katkı koymak, kişilerin yeni fikirlerini özgürce ortaya koyabilmelerini ve deneyimlerini paylaşabilmelerine ortam yaratabilmek gibi toplumsal amaçlarımız örtüşüyor. Üretmeyi amaç edinen kişileri bir araya getiren ve onların üretimlerini sergileyebilmelerine olanak sağlayan Bazaar organizatörü Deniz Direkci’ye teşekkür ederiz. 19 Haziran Cumartesi akşamı bu renkli etkinliğe tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

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