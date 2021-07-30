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GİGEM’in Yaz Programı Belli Oldu

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GİGEM’in Yaz Programı Belli Oldu
GİGEM’in Yaz Programı Belli Oldu

Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nin(GİGEM) yaz programı belli oldu.

GİGEM’den yapılan açıklamaya göre, merkezin arkasında bulunan çim alanda Salı ve Cuma günleri 19.00-20.00 saatleri arasında yoga kursu düzenlenecek. Kursları Salı günü Hayal Gezer, cuma günleri ise Naile Soyel verecek.

9 Ağustos Pazartesi günü üç sanatçının eserlerinin yer alacağı sergi açılacak ve iki hafta boyunca sürecek. Eserlerin satışının da gerçekleştirileceği sergi, hafta içi her gün 09.00-17.00 mesai saatleri aralığında GİGEM pop-up shop alanında gezilebilecek. 

12 Ağustos Perşembe günü başlayacak olan Özlem Var ile kundalini ve yin yoga kursları da, her Pazartesi ve Perşembe 19.00-20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

12 Ağustos Perşembe günü 11.00-13.00 saatleri arasında Eğitmen Cahit Halil ile “Çocuklar için Tasarım Atölyesi” yapılacak.

Girne’de Rauf Raif Denktaş Caddesi’nde bulunan GİGEM’in, sosyal medyada “facebook sosgigem ve instagram girnegenclikmerkezi” kullanıcı adlarıyla takip edilebileceği bildirildi.

Ayrıntılı bilgi almak isteyen kişilerin 0548 830 04 60 ve 0392 815 07 68 numaralı telefonlardan GİGEM’e ulaşabilecek.

SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde 2017 yılından beri faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), gençlere danışmanlık hizmeti, kapasite artırıcı faaliyetler, mesleki eğitimler ve kurslar sunarak, bu çerçevede etkinlikler organize ediyor.

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