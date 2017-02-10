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Gigi Hadid’in Barbie bebeğini yaptılar

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Gigi Hadid’in Barbie bebeğini yaptılar
Tommy Hilfiger markasının yüzü olan Gigi Hadid'e Barbie'den büyük sürpriz...

Yine bir Gigi Hadid haberiyle karşınızdayız. Kendisi gündemi o kadar meşgul ediyor ki, neredeyse tüm moda haberlerinde O var. Dolayısıyla da ister istemez her haberimizde adını geçiriyoruz. Şimdi de hazırladığı koleksiyon ile ve Barbie bebeğiyle adından söz ettiriyor.

Uzun süredir Tommy Hilfiger markası ile işbirliği içinde olan, markaya koleksiyon hazırlayan Gigi, bugün başlayan New York Moda Haftası’nda TommyXGigi’yi görücüye çıkardı. TommyLand’da California esintili müzik ve sanat festivali ortamında sunulan koleksiyonda defilenin açılışını da Gigi Hadid yaptı.

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Podyumda kendi tasarımlarını giyen Gigi’nin yürürken resmen ağzı kulaklarındaydı. Ne var ki kardeşi Bella için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz.

Her podyuma çıktığında suratı beş karış asık olan Hadid’in bu hali, kulislerde “Acaba ablasını mı kıskanıyor” diye yorumların yapılmasına neden oldu.

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Geçtiğimiz günlerde Barbie’nin bebeğini de tasarladığı Gigi Hadid’in keyfi oldukça yerinde. Öyle ki Instagram hesabından kendisinin Barbie halini paylaşan Hadid “Bu bebeğin ben olduğuna  inanamıyorum. Beni onurlandırdığınız için çok teşekkür ederim” notunu düştü.

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