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GİKAD Anı Ormanı için 2000 harup fidanı dikilecek

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Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Orman Dairesi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile GİKAD Anı Ormanı’nın oluşturulması için girişim başlatıldı. Toplamda 2000 harup fidanının dikileceği açıklandı.
GİKAD Anı Ormanı için 2000 harup fidanı dikilecek

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Orman Dairesi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile GİKAD Anı Ormanı’nın oluşturulması için girişim başlatıldı. Toplamda 2000 harup fidanının dikileceği açıklandı.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, yaptığı açıklamada, “Bugün, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği üyeleri için çok mutlu ve anlamlı bir gün. Ülkemiz, bizim için en kıymetli değerdir. Ülkemizin toprakları, doğal örtüsü, ormanları bizim atalarımızın mirası değil, geleceğimizin emanetleridir. Bizler bu emanete layıkıyla sahip çıkmalıyız. Gönül isterdi ki, bugün yanan ormanlarımızın yerine değil, yeşil örtümüzü daha da genişletmek amacıyla protokol imzalamaktı. Tüm yanan ormanlar bizim yüreğimizi de yaktı ve yakmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kavuklu açıklamasında;

‘Bugün, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği üyeleri için çok mutlu ve anlamlı bir gün. Ülkemiz, bizim için en kıymetli değerdir. Ülkemizin toprakları, doğal örtüsü, ormanları bizim atalarımızın mirası değil, geleceğimizin emanetleridir. Bizler bu emanete layıkıyla sahip çıkmalıyız.

Gönül isterdi ki, bugün yanan ormanlarımızın yerine değil, yeşil örtümüzü daha da genişletmek amacıyla protokol imzalamaktı. Tüm yanan ormanlar bizim yüreğimizi de yaktı ve yakmaya devam ediyor.

Bugün GİKAD olarak yeşil örtümüzü canlandırmak, doğaya olan borcumuzu ödemek, ürettiğimiz karbondioksiti bir miktar da olsa telafi etmek ve hayvanlara yeni yaşam alanları var etmek için gururla ‘’ Anı Ormanı’mızın’’ protokolünü imzalıyoruz.

Her üyemiz için 10’ar fidan dikerek, toplam 1500-2000harupfidanı dikmiş olacağız ve yaşatacağız sonra da gelecek nesillere emanet edeceğiz. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü’ne bizlere bu fırsatı verdiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Temennimiz, genç kadınlarımızı ziraat, çevre mühendisliği, orman mühendisliği gibi alanlarda daha çok yükseköğretim almalarına yönlendirmektir. Doğaya kadın elinin değmesinin şart olduğuna gönülden inanıyoruz.’ dedi.

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