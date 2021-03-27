GİKAD Başkanlığı'na İçim Kavuklu Seçildi

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD)’ın bugün gerçekleştirilen ilk genel kurul toplantısında Başkanlığa İçim Kavuklu seçildi.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Accapulco Otel’de çoğu üyenin online katılımıyla yer alan toplantıda, Yönetim Kurulu ise şu şekilde oluştu:

“Berin Avunduk, Dervişe Çerkez, Didem Kaner, Hazal Eziç, Özlem Özbekoğlu, Özlem Ratip, Pınar Başman Süren, Selen Necat, Sinem Ahmetraşit, Şehnaz Çehreli Yerli, Ziynet Şah.”

GİKAD’ın diğer organlarının oluşumu ise şöyle:

Disiplin Kurulu: Ayten Deniz, Çimen Aka, Gülsün Yücel, Meryem Çerkez, Gürtunç, Sema Akbel, Tanem Ertanın.

Denetim Kurulu: Amber Cİiddi, Ayşen Debbağ Sezerli, Esra Ercantan, Mine Tokay, Seda Yavaş, Şebnem Kamacı.