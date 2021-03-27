  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

GİKAD Başkanlığı'na İçim Kavuklu Seçildi

» »
Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD)’ın bugün gerçekleştirilen ilk  genel kurul toplantısında Başkanlığa İçim Kavuklu seçildi.
GİKAD Başkanlığı'na İçim Kavuklu Seçildi

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD)’ın bugün gerçekleştirilen ilk  genel kurul toplantısında Başkanlığa İçim Kavuklu seçildi.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Accapulco Otel’de çoğu üyenin online katılımıyla yer alan toplantıda, Yönetim Kurulu ise şu şekilde oluştu: 

“Berin Avunduk, Dervişe Çerkez, Didem Kaner, Hazal Eziç, Özlem Özbekoğlu,  Özlem Ratip,  Pınar Başman Süren, Selen Necat, Sinem Ahmetraşit, Şehnaz Çehreli Yerli,  Ziynet Şah.”

GİKAD’ın diğer organlarının oluşumu ise şöyle:

Disiplin Kurulu: Ayten Deniz,  Çimen Aka,  Gülsün Yücel,  Meryem Çerkez, Gürtunç, Sema Akbel,  Tanem Ertanın. 

Denetim Kurulu: Amber Cİiddi, Ayşen Debbağ Sezerli,  Esra Ercantan, Mine Tokay,  Seda Yavaş, Şebnem Kamacı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekonomi Bakanı farklı Müsteşarı farklı söylüyor27 Mart 2021 Cumartesi 12:16
  • Bakan Evren'den Dünya Tiyatro Günü Mesajı27 Mart 2021 Cumartesi 11:39
  • İnik'ten Beraat Kandili Mesajı27 Mart 2021 Cumartesi 11:36
  • Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndan Dünya Tiyatro Günü Mesajı27 Mart 2021 Cumartesi 11:27
  • KKTC ve 53 ilde FETÖ operasyonu: 41 kişi tutuklandı27 Mart 2021 Cumartesi 11:12
  • Deral Davutoğlu hayatını kaybetti27 Mart 2021 Cumartesi 11:06
  • Arıklı:Elektrik Zammı Vatandaşa Yansıtılmayacak27 Mart 2021 Cumartesi 11:01
  • Atalay'dan Başsağlığı Mesajı27 Mart 2021 Cumartesi 10:52
  • Kaleağası:"Seçimlere doğru Türkiye KKTC'yi ilhak edecek"27 Mart 2021 Cumartesi 10:48
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 2 işletme tespit edildi27 Mart 2021 Cumartesi 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti