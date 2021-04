GİKAD: “Hükümet, Can Havliyle Aşı Arayışında Olmalı”

Kıbrıs Türk Kadın Girişimciler Derneği (Gikad), önümüzdeki iki ay boyunca her hafta 30 bin kişinin aşılanmasıyla temmuz ayından itibaren hizmet sektörüne ziyaretçi kabul edilebileceğini ifade ederek, hükümete “can havli”yle aşı arayışına girme çağrısında bulundu.

Gikad, aksi takdirde özel sektörün ve devletin “geri dönülemez kayıplarla derin ekonomik ve sosyolojik çöküntü içerisine gireceği ve bununla birlikte birçok kadınının işsiz kalacağı” uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Kadın Girişimciler Derneği (Gikad) Başkanı İçim Kavuklu, yazılı bir açıklama yaparak, koronavirüs salgını nedeniyle bir yıla aşkın bir süredir “ekonomik, psikolojik ve sosyolojik bir savaştan” geçilmekte olduğuna işaret ederek, kadınların büyük çoğunluğunun hizmet sektöründe çalıştığı ve salgından da en çok hizmet sektörünün etkilendiğini belirtti.

Bu süreçten “en çok kadınların mağdur olduğunun bir gerçek” olduğuna vurgu yapan Kavuklu, “Hepimiz biliyoruz ki, kadın kaybederse önce ailesi, sonra çevresi, en sonunda da tüm toplum kaybeder” şeklinde devam etti.

Kavuklu “Şu anda, bu süreci en başarılı götüren ülkelerin başında gelen İngiltere’yi örnek aldığımızda, toplumun yüzde 60’nın aşılanması ile hayata dönüşün mümkün olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın tüm imkanlarını seferber etmesi durumunda haftada 30.000 kişiye kadar aşılama kapasitesinin olduğunu gözlemledik. 1 Mayıs-30 Haziran arasındaki iki aylık süre içerisinde her hafta 30.000 aşılama ile Temmuz ayından itibaren hizmet sektöründe ziyaretçi kabul edebileceğimiz aşikardır” ifadelerini kullandı.

Gikad Başkanı Kavuklu, bunun ancak Türkiye'nin aşı desteğiyle gerçekleşebileceğini, Avrupa Birliği’nden de Kıbrıslı Türklerin aşı haklarının alınması için çalışılması gerektiğini ifade ederek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kısacası hükümet yetkililerinin can havli ile aşı arayışında olması gerekmektedir. 2019 yılında hizmet sektöründen gelirimiz olan 954.500.000 USD, 2020 yılında zaten kaybedilmiştir. 2021 yılının da ortasına geldiğimizi düşündüğümüzde bu gelirin bir kez daha elimizden kayıp gitmek üzere olduğunu görebiliriz. Aksi takdirde özel sektör ve devlet geri dönülemez kayıplar le derin ekonomik ve sosyolojik çöküntü içerisine girecektir. Bunun ile birlikte en çok ayakta kalmaları gereken zamanda birçok kadınımız işsiz kalacaktır”

Kavuklu, açıklamasında ayrıca toplum olarak korunma tedbirlerine uyulması, maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini de ifade ederek, bu dönemde hizmet veren doktorlara, sağlık çalışanlarına derneği adına teşekkürlerini iletti.