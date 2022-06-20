GİKAD, İstihdam Garantili Yönetici Asistanlığı Eğitimleri devam ediyor..

Türkiye’den gelen Kurumsal ve Bireysel Gelişim Danışmanı Özlem Otur tarafından katılımcılara , 09.00-17.00 saatleri arasında eğitim verilecek. Bu eğitimler sonucunda, yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olan 20 kişiye yönetici asistanı olarak istihdam olanağı sağlanacak.

Eğitimlere, yönetici asistanı olarak kariyer yapmak isteyen adaylar yanında, şu an yönetici asistanı olarak çalışan ve kendini geliştirmek isteyen kişiler de katıldı. “Asistanım Olur Musun” eğitim programının başında konuşan ,GİKAD As Başkanı Pınar Başman,1 yıl önce kurulan derneğin amaçlarının birinin ,ülkede girişimci kadın sayısını artırarak , ülkeyi daha güzel bir pozisyona getirmek olduğunu belirterek, bu amaçla birçok çalışmayı hayat geçirdiklerini birçoğunun da devam ettiğini söyledi.

GİKAD Akademi Bünyesinde verdikleri eğitimlere, “Asistanım Olur Musun “ projesiyle devam ettiklerini dile getiren Başman, yönetici asistanlığı pozisyonunun önemine vurgu yaptı.

Eğitim Programı hakkında bilgi veren Pınar Başman, programa yönetici asistanı olarak kariyer yapmak isteyen adaylar yanında, şu an bu pozisyonda çalışan ve kendisini geliştirmek isteyen ve yöneticiler olarak bu kurslara yönlendirilen kişilerin de katıldığını belirtti.

Program sonunda katılımcılara sertifika verileceğini ayrıca, yapılacak sınavı başarıyla tamamlayanların da istihdam olanağı sağlanacağını dile getiren Başman, tüm katılımcılara başarı diledi.