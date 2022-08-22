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GİKAD, kadın girişimcileri uluslararası platforma taşıyacak

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Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD), kısa adı GEN olan Global Entrepreneurship Network isimli küresel girişimcilik ağının Türkiye ayağı “GEN Türkiye Platformu yönetim kurulu ve icra kurulunda aktif üye oldu.
GİKAD, kadın girişimcileri uluslararası platforma taşıyacak

Türkiye’nin önceliklerine yönelik programlar geliştirmeyi hedefleyen platform, 178 ülkede faaliyet gösteren GEN’in gerçekleştirdiği programları Türk girişimcilerle buluşturuyor.

Kavuklu: Kadınlarımız küresel çapta kendini geliştirme fırsatı bulacak

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kadınların ekonomi, bilim, siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil, yön ve karar veren bireyler olmalarına katkı koymak için GİKAD’ın kurulduğunu söyledi.

İçim Çağıner Kavuklu, derneğin birikimini kadınlara aktarıp, girişimci ruhu aşılamak, ışık tutmak ve pozitif özelliklerini, iş dünyasında değerlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, GİKAD’ın girişimcilere, mentor desteğinin yanı sıra melek yatırımcılarla bir araya gelme fırsatları sunulan küresel girişimcilik ağına üye olduğuna dikkat çekti.

İçim Çağıner Kavuklu, GEN Türkiye Platformu’nda hızlandırma programları, network etkinlikleri, hackathon ve eğitimler yapılacağını dile getirdi.

İçim Çağıner Kavuklu, yapılacak çalışmalarla yüksek etkili girişimlerin kültürel bariyerleri aşarak yeni dinleyici kitlesine ulaşmasının sağlanacağını ve yeni girişimcilere ilham olmayı teşvik edeceğini aktardı.

İçim Çağıner Kavuklu, GİKAD’ın platforma üyeliğinin ve yapılacak çalışmaların KKTC’nin tanıtımında da etkili olacağını vurguladı.

İçim Çağıner Kavuklu gelecek vaat eden girişimcileri belirlemek, girişimcilerin finansmana ve diğer destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştırmak için GİKAD’ın çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

 

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