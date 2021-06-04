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Gikad Özçınar’ı ziyaret etti

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Gikad Özçınar’ı ziyaret etti
Gikad Özçınar’ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği, kısa adı ile “GİKAD” bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

 

GİKAD Kurucu Üye Başkanı İçim Kavuklu ziyarette yaptığı açıklamada toplumun güçlü olabilmesi için kadınlarımızın güçlü olması gerektiğine olan inancını belirterek,  kadınlarımızın ekonomik, siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarında hem katılımcı hemde karar veren birer birey olabilmelerine katkı koymak istediklerini söyledi. Kavuklu dernek yönetim kurulu üyelerini tek tek tanıtarak, derneğin faaliyetlerini ve hedeflediği projeleri Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar’a anlattı

 

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da kadın girişimcilerin toplumda önemli olduğunu vurgulayarak, Güzelyurt Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarını dernek üyeleriyle paylaştı. Kadınlarımızın evlerinde yaptığı el işlerinin Belediyenin El Emeği Göz Nuru Mağazasında satışa sunulduğunu anlatan Özçınar, Belediye’ye ait şu an kullanılmayan bazı merkezlerin kadınlarımızın kullanacağı alanlarda yeniden hayata geçirme hedefinde olduklarını söyledi.  Özçınar Güzelyurt bölgesine için yapılacak projelere seve seve destek verebileceğini söyleyen Özçınar derneğe çalışmalarında başarılar diledi. 

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