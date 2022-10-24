GİKAD ve Gİ-KA KOOP Heyeti Türkiye’deydi

15 Ekim 2022 tarihinde Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi ile global girişimcilik ekosistemleri arasında köprü olarak konumlanan GEN Türkiye, DEGİAD ev sahipliğinde TÜSİAD, TÜRKONFED, Habitat Derneği ve KAGİDER ortaklığında “Denizli Girişimcilik Zirvesi’ni düzenledi.

İş dünyasının önemli isimlerinin bir araya gelerek deneyimlerini genç girişimcilere aktardığı bahse konu açılışta, GİKAD’ı GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak Dr. İçim Çağıner Kavuklu temsil etti.

Zirve kapsamında GEN bünyesinde hayata geçen dünyadaki üçüncü, Türkiye’nin ilk girişimcilik merkezi olan GEN Campus Denizli’nin açılışı da yapıldı.

Zirvenin açılış konuşmalarını TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Global Entrepreneurship Network Başkanı Jonathan Ortmans, GEN Türkiye Başkanı Nevzat Aydın, Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı, Ali Sabancı, DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve GESİFED Başkanı Oktay Mersin yaptı.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezai Hazır ise GEN Campus içerik ve programlarını katılımcılara aktardı.

Zirvede girişimcilik ekosistemine artı değer katmak, girişimcilik ekosisteminde uluslararası yatırım fırsatları ve girişimcilik politikaları gibi konulara ilişkin farklı oturumlar gerçekleştirildi. Mevcut girişimci ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik hususlar değerlendirildi.

GİKAD VE Gİ-KA KOOP HEYETİ TÜRKİYE’NİN BAŞKENTİ ANKARA’DA ÖNEMLİ TEMASLARDA BULUNDU.

GİKAD ve Gİ-KA KOOP heyeti 21 Ekim 2022 tarihinde Beyarmudu Belediye Başkanı Sayın İlker Edip ile Türkiye’nin başkenti Ankara’da resmi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında, heyet Sayın Edip ile Akyurt Belediye Başkanı Sayın Hilal Ayık, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Abdurrahman Karabudak ve Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınok ile görüştü. Heyete bu görüşmelerde Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Kayhan Özüm eşlik etti. Bahse konu görüşmelerde, taraflar karşılıklı olarak faaliyetlerini aktararak, başta Beyarmudu’nda açılma çalışmaları hızla süren Kırsal Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne yönelik gerçekleştirilebilecek projeler olmak üzere ortak çalışmaları değerlendirdiler.

Gün sonunda, heyet ile Sayın Edip Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi.

22 Ekim 2022 tarihinde ise TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu (IDK) bünyesindeki üye dernekler ile Ankara’da bir strateji toplantısı gerçekleştirdi.

IDK Başkanı Reyhan Aktar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya GİKAD’ı temsilen GİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu katılım gösterdi. Toplantıda, İDK bünyesindeki kadın derneklerinin güçlenmesini sağlamak, mevcut kapasitelerinin gelişmesini desteklemek ve yol haritası çizmek amacıyla istişarelerde ve değerlendirilmelerde bulunuldu. Toplantı kapsamında kadın politikalarının konuşulduğu oturum ise Sayın Emine Erdem moderasyonunda gerçekleşti. Bahse konu oturumda kadınların başta siyasette olmak üzere hayatın birçok alanında daha görünür olmasına yönelik konular üzerinde değerlendirmeler yapıldı.