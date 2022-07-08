  • BIST 2.434,31
  • Altın 967.152
  • Dolar 17.3158
  • Euro 17.5216
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

GİKAD’dan bir hizmet daha

» »
Girişimci Kadınlar Derneği, Sipahi köyündeki gençlik evine 20 dikiş makinesi bağışladı.
GİKAD’dan bir hizmet daha

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından kadına yönelik meslek eğitimi ve sosyal destek projesi kapsamında, kırsal kesimde yaşayan 18-60 yaş arasındaki kadınlara, ülke kültürüne uygun sesta-sele-sepet örgücülüğü ile Karpaz bölgesine özgü Karpaz dokuma sanatı eğitimi verilmesi için Dipkarpaz Gençlik Evi’nde bir açılış düzenlendi.

Gİ-KA Koop dikiş makinesi projesi kapsamında, GİKAD, Gikad Üyeleri ve İşinsanlarının katkılarıyla merkeze 20 tane dikiş makinesi hibe etti. Dikiş bilmeyen kadınlara kurs verilecek ve onlar da Sipahi Köyündeki kadınlarımız gibi ekonomiye kazandırılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa,Geçitkale ve Gazimağusada hırsızlık08 Temmuz 2022 Cuma 11:48
  • Kiraz ve maydanozda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi08 Temmuz 2022 Cuma 11:14
  • Türk-Sen’den yeni asgari ücrete tepki08 Temmuz 2022 Cuma 11:14
  • Taçoy: “Komisyon Eylül ayında yeniden toplanabilir”08 Temmuz 2022 Cuma 11:12
  • Kurban Bayramı yarın başlıyor08 Temmuz 2022 Cuma 11:02
  • Bağımsızlık Yolu Kıbrıs Sosyalist Partisi’ni Ziyaret Etti08 Temmuz 2022 Cuma 10:46
  • Dava 15 Temmuz'a ertelendi08 Temmuz 2022 Cuma 10:29
  • Maliye Bakanlığı Müsteşarı Çoli görevden alındı08 Temmuz 2022 Cuma 10:28
  • Töre: Biriz beraberiz ve hep birlikte Türk milletiyiz08 Temmuz 2022 Cuma 10:17
  • İddia: Başbakan Üstel Atun'un istifasını istedi08 Temmuz 2022 Cuma 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti