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GİKAD’ın düzenlediği “2. Girişimcilik Kampı’na” 24 kız öğrenci katılıyor

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Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından düzenlenen, “2. Girişimcilik Kampı”, Acapulco Otel’de başladı.
GİKAD’ın düzenlediği “2. Girişimcilik Kampı’na” 24 kız öğrenci katılıyor

Açılışta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile YÖDAK Başkanı Turgay Avcı yer aldı.

3 gün sürecek ve bu yıl 8 farklı üniversiteden mezun olan 24 kız öğrencinin katıldığı kampta, açılış konuşmasını GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu yaptı.

İçim Çağıner Kavuklu, ülkedeki yangınlardan dolayı üzüntülerini dile getirerek, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ağaçlandırma çalışması yapacaklarını söyledi. İçim Çağıner Kavuklu, bu yıl İstanbul’a gidecek 5 mezuna sponsor olunduğunu kaydetti.

İçim Çağıner Kavuklu, yeni mezunlara tavsiyeler vererek, GİKAD ve Girişimcilik Kampı hakkında bilgiler verdi.

İçim Çağıner Kavuklu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Çevre sorunlarına duyarlı ve karbon ayak izini azaltmak için çalışan bir dernek olan GİKAD, geçen yıl KKTC'nin batısında yanan ormanları telafi etmek için 1800 keçiboynuzu ağacı dikmişti. Yine bu yıl da mümkün olduğu kadar çok ağaç dikeceğimizin ve işbirlikçilerimiz ile ulaşılamayan alanlara en son teknolojiyi kullanarak tohumları ekeceğimizin garantisini verebiliriz.

Akademi, liderlikten üretime ve çiftçiliğe kadar çeşitli alanlarda eğitim fırsatları planlıyor. Bu hem girişimci kadın sayısının artmasına hem de iş hayatındakilerin daha başarılı olmasına yardımcı olacaktır.

Akademimizin en değerli projelerinden biri olan Girişimcilik Kampı her yıl düzenlenmektedir. Genç mezunlarımıza girişimcilik, kişisel gelişim, toplumsal gönüllülük ve sosyal haklar konularında uzmanların sunumlarını sunacağız. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihi ve kültürü ile ilgili birçok değerli bilgi paylaşılacaktır. 

Hepimiz genç kadının hayatında rol model olması için gerekli olan, en çok ihtiyaç duyduğu vizyon ve öz farkındalık ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Genç kadınlar, akranlarıyla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önde gelen girişimcileriyle bağlantı kurma fırsatı bulacak.

Geçen organizasyon sırasında hedeflerimizin çoğuna ulaşmıştık. Bu yıl daha umutluyuz çünkü Türk Bankası da aramıza katıldı ve çalışmalarımıza katkıda bulundu; Türk Bankası, T-Gate İstanbul'u ziyaret edecek 5 mezuna sponsor olacak. Fintech girişimciliğinin teşvik edildiği ve girişimcilerin yatırımcılarla buluştuğu bir ekosistemdir.

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