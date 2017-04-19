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Gine'de 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden iki zanlıya komik ceza

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Gine'de 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden iki zanlıya komik ceza
Gine'de Şubat ayında 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden Ibrahim Sory Conte ve Alpha Ibrahim Cisse adlı 2 zanlıya ceza verildi. Gine Kaloum Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Ibrahim Sory Conte 5, Alpha Ibrahim Cisse ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Asgari ceza ile hüküm giyen 22 yaşındaki Ibrahim Conte, suçunu itiraf etti. Ağlayarak pişman olduğunu ve bir daha böyle bir suç işlemeyeceğini söyleyerek mahkemeden hoşgörülü olmalarını isteyen Conte, 3 yaşındaki kızı stüdyoda prova yaparken taciz ettiğini ifade etti.

"KİMSE YOKKEN TECAVÜZ ETTİM "

Şahıs, "2 Şubat 2016 tarihinde ilk kez atölye çalışmasına katılmıştım. Çalışırken kızın geldiğini gördüm ve orada ne işi olduğunu sorduğumda kız cevap vermedi. Yalnız kalmak için fırsat kolladım ve etrafta kimse yokken kıza tecavüz ettim" dedi.

"KIZ HER ŞEYİ ANNESİNE ANLATMIŞ"

Conte, "Olaydan sonra kız her şeyi annesine anlatmış. Babası en yakın karakola gidip şikayetçi olmuş. Bana ilk sorduklarında suçumu inkar ettim. Ancak jandarmalar beni dövdükten sonra onlara suçumu itiraf ettim" diye konuştu.

"TACİZ EDERKEN BUNDAN KEYİF ALDINIZ MI?"

Savcının "Taciz ederken bundan keyif aldınız mı?" sorusuna ise sanık cevap vermedi. Doktor tarafından küçük kıza yapılan adli muayenede tecavüz bulgularına rastlandığı kaydedildi.

DİĞER SANIK DA "TECAVÜZ ETTİM" DEDİ

Diğer sanık Alpha Ibrahima Cisse ise, kız çocuğuna iki farklı yöntemle tecavüz ettiğini söyleyerek, mahkemeden affedilmesini istedi.

 

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