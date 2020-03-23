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Gine’de olaylı seçim

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Gine’de olaylı seçim
Gine’de olaylı seçim

Batı Afrika ülkesi Gine’de, seçimleri boykot eden muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi’nce yapılan açıklamada, polislerin seçimi protesto eden en az 10 kişiyi öldürdüğü öne sürüldü.

“Ülkenin her yerinde halk, anayasal darbeyi önlemek için sokaklara çıktı. Gine polisinin kurşunlarıyla 10 vatandaş öldü, birçoğu da yaralandı” ifadelerine yer verilen açıklamada, halka bugün ve yarın mahallelerindeki meydanlara dökülerek Cumhurbaşkanı Alpha Conde’ye karşı protestolarını şiddetlendirmeleri çağrısı yapıldı.

Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamada ise seçim sırasındaki şiddet olaylarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

9 polisin protestocularca ağır şekilde yaralandığı ifade edilen açıklamada, seçim merkezlerine saldıran, oy pusulalarını yakan, polisle çatışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Ülkenin 1958’de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010’da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Alpha Conde, 2015’te yeniden seçilmişti.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede 2’nci dönem görev süresi Aralık 2020’de sona erecek Conde’nin talimatıyla 3’üncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum, genel seçimle birlikte dün yapıldı.

Birçok muhalif parti ve hareket, referandum ve seçimi boykot etti.

Seçim sırasında yaşanan şiddet olaylarında 10 kişinin öldüğü iddia edildi

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