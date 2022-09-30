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Giorgia Meloni, Rusya’nın ‘ilhak’ kararına tepki gösterdi

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Giorgia Meloni, Rusya’nın ‘ilhak’ kararına tepki gösterdi
Giorgia Meloni, Rusya’nın ‘ilhak’ kararına tepki gösterdi

Rusya’nın Ukrayna’daki 4 bölgeyi ilhakına ilişkin yazılı açıklama yapan Meloni, “Askeri işgal altında düzmece referandumların yapıldığı 4 bölgeye yönelik Rusya Federasyonu’nun ilhak açıklamasının hiçbir hukuki veya siyasi değeri yoktur. Putin, tüm kıtanın güvenliğini tehdit eden neo-emperyalist Sovyet tarzı vizyonunu bir kez daha göstermektedir. Ulusların bir arada yaşama kurallarına yönelik Rusya’nın bu son ihlali, Batı demokrasilerinin sıkı ve birlik olma ihtiyacını teyit etti.” ifadelerini kullandı.

İtalya’nın halihazırdaki Başbakanı Mario Draghi de dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yapmış ve Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde yapılan referandumların sonucunu tanımayacaklarına dair güvence vermişti. 

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