Gırgır tekneleri Karpaz'da

KKTC karasuları içerisinde trol veya gırgır ile balık avcılığı yapılmasının yasak olmasına rağmen Orkinos balığı döneminde her yıl Türkiye’den gelen gırgır tekneleri yine Karpaz sahillerinde görüntülendi.

KKTC karasuları içerisinde trol veya gırgır ile balık avcılığı yapılmasının yasak olmasına rağmen Orkinos balığı döneminde her yıl Türkiye’den gelen gırgır tekneleri yine Karpaz sahillerinde görüntülendi.

Gırgır teknelerinin her geçen gün çoğalması ve izinsiz avcılık yapması balıkçıların da tepkisine neden oluyor. Gırgırların deniz ürünlerinin azalmasında ciddi etken olduğunu ifade eden balıkçılar, KKTC yetkililerinin gırgırlara göz yumduğunu belirtiyor.

FOTO: ARŞİV