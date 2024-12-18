Giriş yasağı.. Rahvancıoğlu, T.C. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Bulunacak!

Türkiye’ye giriş yapacağı sırada N-82 koduyla geri çevrilen Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, hakkında tesis edilen N-82 tahdit kodunun kaldırılması talebi ile yapılan başvurunun reddine ilişkin Ankara 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 04/07/2024 gün ve E:2023/1115, K:2024/2529 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ve eksik incelemeye dayalı olarak karar verildiği gerekçesi ile yaptığı istinaf istemi reddedildi.

Davada, istinafa konu mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf isteminin reddi gerektiği savunuldu. Mahkeme ve istintinaf yolunun tükenmesi üzerine Münür Rahvancıoğlu T.C. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacağını açıkladı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi, E: 2024/7634, K: 2024/6779 sayılı kararı ile Ankara 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 04/07/2024 gün ve E:2023/1115, K:2024/2529 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, davacı tarafın istinaf isteminin reddine, yargılama giderlerinin başvuruda bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istinaf isteminde bulunana iadesine, 2577 sayılı Yasanın değişik 45.maddesinin 6. fıkrası uyarınca kesin olarak 18/11/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verdi.

Dava Sürecinde Neler Yaşandı?

Bağımsızlık Yolu heyeti ile 27 Eylül 2022’de Ankara’ya bir dizi temaslarda bulunmak üzere seyahat eden dönemin Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun, Esenboğa Havalimanı’ndan girişinde N-82 kodu ile Türkiye’ye girişi engellenmişti.

Bağımsızlık Yolu ve Rahvancıoğlu, uygulanan giriş yasağının insan hakları ihlali olduğu gerekçesi ile Türkiye’ye girişi yasaklanan Kıbrıslı Türkler için Türkiye içerisinde bir hukuk süreci başlatacaklarını duyurmuş ve Türkiye’de bulunan avukatları aracılığı ile harekete geçilmişti.

Rahvancıoğlu, Ankara’ya girişinin N-82 koduyla engellenmesi üzerine bu kodun ne olduğu, kimin tarafından konduğu ve giriş yasağının kaldırılması için avukatı aracılığıyla karara itirazda bulunmuştu. TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın, Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişte ön izne tabi olması kararını kendilerinin aldığını kabul etmesi ve kararın kaldırılması için yapılan başvuruyu reddetmesi üzerine, alınan kararın kaldırılması için Rahvancıoğlu adına Halkevleri Hukuk Sekreteri Avukat Sercan Aran, 17 Şubat 2023’te TC Göç İdare Başkanlığı’na idari dava dosyalamıştı.

Rahvancıoğlu’nun N-82 tahdit koduna ilişkin işlemin iptali istemiyle Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı’na karşı açtığı davada ilk incelemeye karşı esas ara kararı Mart 2023’te açıklamıştı. Yapılan açıklamada, T.C. Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde Göç İdaresi Başkanlığı aleyhine açılan davada ilk incelemeye esas olmak üzere, Davacı Vekili Avukat Sercan Aran’dan, Davacı Münür Rahvancıoğlu’nun KKTC vatandaşı olduğuna dair kimlik vb. bilgi ve belgelerin birer örneğinin sunulmasının istenmesine karar verildiği kaydedilmişti. Ankara’ya girişinin N-82 koduyla engellenmesi üzerine bu kodun ne olduğu, kimin tarafından konduğu ve giriş yasağının kaldırılması için avukatı aracılığıyla karara itirazda bulunmuştu.

Ankara 1. İdare Mahkemesi Başkanlığı, 09/01/2024 tarihli ara kararı gereğince Göç İdaresi Başkanlığı’ndan giriş yasağının nedenini izah eden belge talebinde bulunmuş, ancak davalı idare kendisinde bu konuda belge olmadığını MİT Başkanlığı tarafından gelen yazı üzerine tahdit konulduğunu mahkemeye bildirmişti. İlk derece mahkemesince MİT Başkanlığına müzekkere yazılarak tahdidin gerekçesi ve sair evraklar talep edilmiş, MİT Başkanlığı tarafından 25.01.2024 tarihli yanıt ile mezkur bilgilerin gizlilik derecesine havi olmaları ifade edilerek yazı ekinde gönderilmediği açıkça mahkemeye bildirilmişti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Rahvancıoğlu davasında, N-82 tahdit kodunun kaldırılması talebi ile yapılan başvurunun reddine ilişkin 30.12.2022 tarih ve E-135514 sayılı işlemin, hukuka aykırı olduğu, suç teşkil eden bir davranışının olmadığı, genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişilerden olduğu iddiasının soyut bir iddia olduğu, hakkında herhangi bir soruşturma ve kovuşturmanın bulunmadığı gerekçeleri ile kararın iptal edilmesi istenmişti.

Ankara 1. İdare Mahkemesi, Münür Rahvancıoğlu hakkında tesis edilen N-82 tahdit kodunun kaldırılması talebi ile açtığı davada, başkan ve bir üyenin oyçokluğu kararı ile terörist faaliyetlere iştiraklerin önlenmesi, çatışma bölgelerine seyahatlerin engellenmesi ve ülke güvenliğinin korunması bağlamında, Rahvancıoğlu hakkında devlet güvenlik birimlerinin raporlarının da dikkate alınmak suretiyle hükümranlık yetkisi dahilinde N-82 tahdit kodu tesis olunduğu anlaşıldığından, tahdit kodunun kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varmış ve davanın reddine karar vermişti.

Rahvancıoğlu, reddedilen davanın tekrar değerlendirilmesi üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinafa başvuracağını açıklamıştı.