Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar öncülüğünde Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi kuruldu…

Uluslararası Kooperatif Günü’nde kuruluşu açıklanan Gİ-KA-Koop’un kuruluş belgesini; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi…

3 Temmuz Uluslararası Dünya Kooperatif Günü’nde, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği öncülüğünde yeni bir kooperatif kuruldu.

Yeni kooperatifin adı, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi yani Gi-Ka Koop olarak belirlendi…

Gi-Ka Koop’un, kuruluş belgesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi…

Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi’nden yapılan açıklamaya göre kooperatifin hedefi, KKTC’deki yerel üretimi geliştirip, çeşitlendirmek ve pazarlamasına katkı koymak…

Bu hedefe ulaşmak için kamu, özel şirketler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kooperatifler ile işbirliği yapılacağı belirtilen açıklamada, kooperatifin toplumsal bir yardımlaşmaya öncülük edeceği ve sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunacağı belirtildi…

Kooperatifin kurucu üyeleri arasında GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Berin Avunduk, Hatice Kaptanoğlu Çorba, Didem Kaner, Pınar Başman Süren, Yeşim Direl, Selen Necat Gürkan, Ayşem Erişir, Çağın Çağatay Karataş, Ziynet Şah, Şehnaz Çehreli Yerli, Özge Özbekoğlu ve Özlem Özbekoğlu bulunuyor…